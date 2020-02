NI ME MIREN. Demetrio Papadimitriu aclaró ayer por Twitter que lleva ocho meses fuera del Gobierno y que “ahora les toca a otros quitarse el saco y salir a la calle a dar la cara y no excusas”. ¿A quiénes se referirá? ¿A Roberto Henríquez, que justo ayer salió diciendo que la mayor afectación del Metro Bus eran los tranques?

INCÓGNITA. Hablando de Twitter, el Presidente también puso en duda ayer si el fuego en cerro Patacón fue “coincidencia”, “sabotaje” o “suerte”. Lo único que falta es que del incendio le echen el muerto a la oposición y a los medios.

LA, LA, LA. Las declaraciones “impactantes” que Giselle Burillo anunció que daría ayer, no fueron nada relacionado a una segunda versión de Gangnam Style ni nada por el estilo. Lanzó su sitio web, dijo que CD es el último partido en el que estará (menos mal), que cree en Martinelli, al decir que no hay ungidos (como si no hubiera dicho que apoyaría a Varela en 2014), que a Varela lo apoyan dos de cada 10 panameños, y a Navarro, tres. ¿Y a ella cuántos? ¿Los otros cinco?

CHISTE. Además, Burillo dijo que no tenía problemas con Alma Cortés, y que seguramente no la invitó a su cumpleaños porque sabía lo ocupada que estaba. Hay que reconocerle el autocontrol por no haberse atacado de la risa...

INTENCIONES. Vidal García le pidió a Chello Gálvez ser claro en el manejo del presupuesto de la Asamblea, porque –dijo– a los diputados ya no les dan ni agua en botella en las curules ni almuerzos cuando tienen reuniones. Sin demeritar su petición, ¿a qué obedecerá? ¿A que lo tienen castigado con las partidas o a que es parte de la campañita que hará para que Chello no se reelija?