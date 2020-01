´MAKEOVER´. Dicen las malas y no tan malas lenguas que una de las ministras le siguió los pasos al “narciso” de la Corte. Cuando muestre su cara en público habrá que tomarle una foto para ver cuán radical fue el “cambio”.

´¿PICHICUMO?´. José Blandón escribió en Twitter que si como alcalde se compromete a trabajar por una ciudad más limpia, su campaña no debería ensuciar la ciudad, por lo que no pondrá afiches en los postes. Buena iniciativa. ¿O se habrá quedado sin presupuesto desde ahora?

COTIZADO. En CADE, José Raúl Mulino confesó que el 80% de las personas que lo llama, lo hace para pedirle favores que implican violar la ley. Interesante, pero más revelador sería si hubiese soltado los nombres de quienes lo llaman. ¿Callar ante esas cosas, no lo convertiría en cómplice?

BETTY LA FEA. Milton Henríquez reiteró ayer que sigue buscando acercamientos con el panameñismo y el PRD. Ya parece la niña fea de la fiesta que nadie saca a bailar.

ESPEJITO, ESPEJITO. Patria Portugal, que estaba confirmada para el panel de CADE sobre los órganos del Estado y su vinculación con la sociedad civil, no llegó porque supuestamente tenía otro compromiso. ¿Habría sido después o antes del salón de belleza? ¿O ayer no tenía cita?

PRIORIDADES. El otro que no asistió a ese panel fue Chello Gálvez. Pero para cuestionar la recomendación de Eduardo Valdés E. de no hacerle cambios al Código Electoral a estas alturas del paseo y pedirle que no se meta en los asuntos legislativos, sí tuvo tiempo.