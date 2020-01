TRANSACCIONES. El oficialista Agustín Sellhorn dijo que pedirá al MEF que le quite a Giselle Burillo la plata del programa Mi Primera Oportunidad (Antiguo Mi Primer Empleo) para dársela al Inadeh, porque Ampyme no cumple con las capacitaciones. Ante eso, Burillo le contestó que estaba resentido porque ella le rescindió un contrato para su fundación. Que se sigan sacando los trapos. Así nos enteramos de sus negocitos.

PERDIDO. El Presidente pidió a los panameños honrar la memoria de Arnulfo Arias, quien, según él, cumplió ayer 25 años de fallecido. ¿Ni paseándose tanto con la viuda y el nieto sabe que él murió el 10 de agosto, no el 8?

CIEGO. Hablando del Presidente, ayer contó por Twitter que se tomó la “molestia” de comprar los diarios de lo que él llama la oposición y no vio noticias del “Ángel guardián”, así que no va a comprarlos más. ¿O este periódico ya no es opositor para él, o se pasó de largo la página 5 de la edición de ayer?

ZAFADOS. Alma Cortés no tuvo tiempo para ir a presentar su vista presupuestaria a la Asamblea, pero sí para pelear por Twitter. En un intercambio subidito de tono, Popi Varela reaccionó al mensaje de la ministra en el que dijo que Juan C. Varela no le paga salario mínimo a sus empleados. Le escribió: “la ladrona de Mi Primer Empleo hablando de salario mínimo”. En respuesta, Cortés lo llamó difamador. “Ladrones los Varela”, remató. ¿No les da pena?

INTERÉS. El gobierno hizo ayer una conferencia de prensa para hablar del mercado de Río Hato y la Feria de Artesanías. Deberían hacer una para que nos cuenten detalles de Financial Pacific y Finmeccanica.