TWISTER. Gerardo Solís dijo ayer, después de estar desaparecido de los medios, pero bien activo buscando que lo nombraran en algo, que no está de acuerdo con el mentado pacto de gobernabilidad. Pero no porque no es ético ni porque responde a los intereses partidistas y no a los del país... Se opone a la alianza esa porque en su opinión Varela debería tratar mejor al PRD y porque lo “justo” hubiera sido permitirle al partido participar más en el gobierno. Todo eso, en voz de un “independiente”. Muy bonito.

AFERRADO. El puesto al cínico de la semana (Martinelli está descalificado de la carrera porque no se vale repetir tantas veces) se lo va ganando el fiscal electoral encargado, que dice que él no pretende irse del cargo y que lo van a tener que sacar casi que con retroexcavadora. Ha hecho tanto el ridículo que ya empaña al fiscal electoral. Y eso es mucho decir.

PATÉTICO. En su indagatoria, Gustavo Pérez dijo que era claustrofóbico. Pues sí. El niño más bad, el G.I. Joe, el loco por las armas, exdirector de la Policía, el exmiembro de la Uesat, el duro… resulta ahora que le tiene fobia a la cárcel. Pobrecito, ¿no?

TRINCHERA. Los indígenas del río Tabasará retuvieron al viceministro de Asuntos Indígenas por cuatro horas, bravos porque el gobierno suspendió temporal y no totalmente el proyecto de Barro Blanco. Y no querían soltarlo hasta que Varela se apersonara. O sea: igualitos que los del Metro Bus, exigen que se les respeten sus derechos, pero irrespetan los ajenos. Más vale que el gobierno se ponga los pantalones si no quiere cuatro años y medio más de manipulación y exigencias descabelladas.

CARA DURA. En su gira para hacer quedar al país como la aldea que alguna vez dijo que era, Martinelli –autodenominado “demócrata” y el “empresario más grande de Panamá”– dijo que su peor pecado fue pelear con Varela y haber hecho a la gente pagar impuestos (sí, claro, a todos menos a los que hacían chanchullos con el PAN) y que él ya “no tiene cara” para decirles a los empresarios que se metan en política, porque en ese, “el peor negocio del mundo”, hay acusaciones, difamaciones y no sé qué más. Qué bueno que ya no tenga cara para eso. No debería tener cara para nada ya.

‘SAY CHEESE’. La que fue ayer a la marcha de CD, a la que por cierto parecen haberle aumentado el presupuesto para logística porque fue más gente que la primera vez, fue Alma Cortés. Bueno, después de haberse paveado de la primera marcha y de la conferencia de pena, perdón, de prensa, ya le tocaba justificar el salario e ir a ver y ser vista por su jefe… en video.

QUÉ CHANCE. El rey Felipe VI se redujo el salario en un 20%. Aquí les pedimos a los que se juran reyes, pero solo son funcionarios que cobren completito su sueldo, aunque sea alto… pero que no se embolsillen coimas, y ni así.

IRONÍA. Por falta de presos, el Gobierno de Suecia decidió cerrar cuatro cárceles. Y pensar que aquí, si las cosas se hacen como manda la Ley, La Gran Joya se va a quedar chica…