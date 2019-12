SUGERENCIA. Mañana cumple Ricky Calvo, los ojos de Pipo Virzi. Que compre de esas velitas de larga duración, porque este año tiene tanto que pedir que la velita normal se le puede derretir.

PREGUNTITA. Por cierto, ¿alguien sabe a qué santo le rezan Juan Carlos Pino y Enrique Ho, que andan salvados y no por la campana? Esos no andan pecho a tierra. Andan pecho debajo de tierra.

CÓMPLICE. Apareció Mimito, esta vez en la Embajada de Estados Unidos. Se puso a hablar de la importancia de los partidos, de doctrinas, ideologías, democracia, solidez… O sea, bla bla bla. Nada, nada y más nada, y mucho menos de todos los escándalos. Como si él no hubiera sabido de nada. Definitivamente, estos 15 meses de ausencia le han servido para perfeccionarse enhablar hierba.

DESLIZ. Lorena Castillo de Varela dijo ayer, en su balance del primer año, que quisiera que los medios apoyaran más al gobierno y que no tienen medios que los apoyen. Siendo periodista, primera dama, usted sabe perfectamente que los medios, si son independientes, no apoyan a los gobiernos. Ese no es papel de los medios y mucho menos de los periodistas. El deber de ambos es simple y llanamente informar e investigar. ¿O lo que usted quiere son relaciones públicas?

SALIDO DEL TIESTO. Eladio Fernández ya amenazó con protestar si fusionan el Minsa y el Seguro. Ese es el resultado de que todos los gobiernos le hayan dicho que sí a cuanta cosa ha pedido.