VACACIONES. Desde el 1 de julio, la Asamblea no discute nada importante. Está bien que hubo cambio de directiva y todo, pero llevan 18 días negociando las presidencias de las comisiones y la agenda que les conviene políticamente, y, obviamente, siguen cobrando como si estuvieran partiéndose el lomo. Ya está buena esa frescura.

ZORRO. El que anda sacándole ventaja a su derrota es Benicio, que sigue peleando comisiones para sus inchi pinchis. La astucia y la sed de poder lo hacen superar sus propios récords.

ZUMBA QUE ZUMBA. Ayer almorzaron juntos Martín Torrijos, Camilo Alleyne, Samuel Lewis y demás perredosos de esa facción. ¿El de la glosa de arriba habrá tenido que ir a comprar gotas para los oídos?

UNA MENOS. Edna Ramos perdió la presidencia del Colegio Nacional de Abogados. No es que el ganador sea la perfección en pasta ni mucho menos, pero menos mal. Este país no necesitaba de presidenta de ese gremio a una abogada que públicamente ha aceptado que le recomendó a su prófugo cliente no volver al país a enfrentar a la justicia que lo requiere.

PREOCUPANTE. Según un informe de la Contraloría, de enero a mayo de este año se apostaron 359 millones de dólares, o sea, 9 millones de dólares al día, 8.3% más que el año pasado. Esa cifra es alarmante y deja clarísimo que, en la gran mayoría de la gente, no hay excusa válida para decir que no hay plata.