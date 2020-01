EMPODERAMIENTO. En la primera discusión del debate de las reformas electorales, hubo bastante participación ciudadana. En un espacio donde se permite la interacción, que haya panameños interesados en aportar y velar porque no nos metan más goles es una buena noticia. Ojalá en esta nueva lucha que apenas empieza y en la que hay tantos intereses de los políticos en juego, esos ciudadanos no desfallezcan ni queden luchando solos.

‘WELCOME TO MIAMI’. Ya se salió Camacho con que el malestar cardiaco de su amo puede ser consecuencia de la persecución política. Es que esa vida loca, loca, loca…

MÁS MALA QUE CAÍN. Ante las declaraciones que dio Rómulo Roux sobre la existencia de un supuesto plan del gobierno actual de “destruir” los planes electorales de CD para 2019, la decepción del pueblo y demás hierbas aromáticas, Alma Cortés le dio la “bienvenida a la oposición y lucha en defensa de CD, Martinelli y nuestros perseguidos”. ¿Ese es el personaje que en teoría unificará a ese partido? Pfffff. Para ácida y sarcástica búsquela y tiene fila de espera.

VUELTAS DE LA VIDA. Ayer andaba Colamarco diciendo que la nueva economía requiere de otra guía y visión y que este es el momento para sentarnos y consultar a los sectores para discutir el futuro económico. De batallonero a filósofo... Esos son los legados de gobiernos como los de Ricardo Martinelli.

INTERESES PERSONALES. El que está con sangre en los ojos contra Gustavo Him es el diputado tránsfuga de CD Edwin Zúñiga, alegando sobrecostos en el alquiler de cisternas para los carnavales. Justo él, que casi no va a la Asamblea y cuando va ni se le oye la voz. Él tiene una empresa de camiones y transporte que no fue la contratada. Debe ser casualidad, supongo… Pero además, ¿cuándo denunció ese sujeto un sobrecosto en el gobierno pasado?

IRRESPONSABILIDAD. Solo en enero hubo 976 embarazos de adolescentes. Esa cifra no incluye ni las pacientes del Seguro ni las de las clínicas privadas… y seguramente hay más que no fueron censadas del todo. ¿Y la ley de educación sexual? Sigue durmiendo el sueño eterno. ¿Hasta cuándo mirarán para otro lado las autoridades, poniendo por encima sus creencias a un tema de Estado? Más pecado es eso…