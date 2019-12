ÍNFULAS. El jueves en su programa, Juan Carlos Tapia, el amigo de todos los poderosos de este país, se quejó de que en 2007 lo llamé por su nombre para pedirle una cita para hacerle un “Knockout”. Tapia recordó que podía ser mi abuelo, y que me fui de su oficina antes de entrevistarlo porque había cuatro cámaras de TV para grabarme. Primero, a pesar de que el respeto se gana, yo a usted siempre lo he tratado de usted. Segundo, me fui porque, como le expliqué ese día, yo acepto que me graben como grabo yo: con grabadora de audio, en igualdad. Tampoco me gusta hacer las entrevistas bajo rabietas y gritos (yo también tengo testigos). Tapia hizo mucho énfasis en la edad, pero, si me permite, los menores también tienen mucho que enseñarle a uno. Por eso uno siempre debe estar abierto a escuchar a todos, y no solo a sus amigos poderosos. Recuerde que uno no puede predicar objetividad, intentando quedar bien con Dios y con el diablo. De nada.

COBARDÍA AL DÍA. Dice Harry Díaz que si no le creen por qué estuvo en las oficinas de Waked el jueves en la tarde, está dispuesto a ir al polígrafo. Hablando de polígrafos, ¿se acuerdan cuando el mentiroso de Ricardo Martinelli prometió (en octubre de 2013) que se sometería al polígrafo si Balbina Herrera, Mauro Velocci, Ana Matilde Gómez y otros pasaban también por el detector de mentiras? Todos aceptaron y, ahí sí, silencio total. Digo, con su práctica quién sabe si hasta el polígrafo hubiera podido burlar… a ese sujeto no se le puede creer ni el padrenuestro. Péguenme a mí. ¿Recuerdan?

‘HIP’ DON’T LIE’… Mulino se puso a criticar a Rodolfo Aguilera en una de esas típicas entrevistas que dicen mucho más de quien habla que a quien este quiere atacar. Con el típico tonito arrogante, ese que no cambió ni un poquito en el tiempo que estuvo preso, pero con un evidente componente líquido adicional, se dedicó a decir que Aguilera es un bulto y que “ademash” la justicia es “diína” e “impesionantemente” grande y “ia”. Sí, así hablaba. Y repetía sin aburrirse. Un “dulto”. Sí, hasta se le “lenguaba la traba”. Ojo con la hipertensión, exministro y ex preso político… Y si no me cree oígalo usted mismo. http://www.radiopanama.com.pa/noticias/actualidad/la-justicia-es-divina-aguilera-era-un-bulto--mulino/20160505/nota/3125418.aspx

¿DE NUEVO? Jorge Alberto Rosas anunció que mañana se inscribe en el panameñismo. Cuando finalmente anunció que se salía del Molirena, parecía que ya tuviera años de haberse salido. Ahora, parece que ya fuera más panameñista que Mireya. Bueno, eso, casi cualquiera. Pero bueno. Ustedes entendieron el punto.