CON LAS UÑAS. Julia Guardia no ha dicho ni mu sobre lo que dijo Iván Zarak: que es “totalmente falso” que el Idaan no tiene recursos, y que su problema mayor es la ejecución. ¿No será un poco injusto ese planteamiento, considerando que ella el año pasado tenía un presupuesto de $173 millones en funcionamiento –necesitando mínimo $250 millones– de los cuales solo le quedaban $12 millones que no estaban comprometidos desde que inició el año?

EXPLICACIONES. Martinelli estaba contento ayer, porque Alejandro Pérez fue operado y le salió todo bien. Qué bueno. Nos alegramos. Pero los dos nos deben, todavía, una explicación sobre la cirugía que Martinelli le pagó para rebajar de peso con las partidas discrecionales. O mejor dicho, la cirugía que le pagamos todos. Quizá por eso, el 7 de mayo de 2014, cuando Pérez se cambió del panameñismo a CD dijo que en ese partido le daban “cariño”.

DESESPERACIÓN. Ya José Luis Fábrega, a quien parece habérsele olvidado su derrota de 2014, está activándose y buscando vicealcalde. Y también hay un grupo del PRD convenciendo a Héctor Brands que corra él para la alcaldía. Menos mal el partido es primero y la necesidad de reestructurar el partido es la prioridad... ¿Y la unidad? ¿Qué es eso?

LOCOS. Ayer CD celebró sus 18 años con un fiestón al que llegaron sus soldados y algunos de sus “líderes”, antiguos presos. Alcanzaron la mayoría de edad, con el padre fugitivo y varios de los hermanitos presos... qué familia más disfuncional.