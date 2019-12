POR LOS LADITOS. La primera dama, que además es la embajadora especial del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida para América Latina, contó ayer en el evento paralelo de la Asamblea Mundial de la Salud, que en Panamá se han abierto más clínicas de terapia para el VIH, se ha destinado más presupuesto para los programas y hay más cobertura para las campañas de pruebas gratis… pero primera dama: ¿de qué sirve todo eso, y cómo es sostenible, sin que haya una educación sexual y en valores?

NÚMEROS. Dice Pedro Miguel González que decir que ellos han usado dinero del Estado para política “es una infamia”. No, no es una infamia ni tampoco un disparate. Con las cosas que aquí se están viendo, a muy poca gente le alarma un señalamiento así. ¿Qué tal si dejan de dar vueltas y con las copias de los cheques de los empresarios que los apoyaron demuestran que eso no es así? Ellos quieren demostrar que son buenos y que hacen las cosas distintas que el combo de Benicio, ¿no?

PENA AJENA. Ayer, Patacón Ortega dio una entrevista en la que pareciera que lo hubieran mandado con la orden explícita de decir la mayor cantidad de sandeces y descaros posibles. No podemos repetirlas todas por tema de espacio. Pero dijo, por ejemplo, que su equipo de trabajo, al que le pagamos con el salario de todos, “hace su trabajo político”. Hace política. Así. “¿Y esto qué es?”. Abiertamente. También dijo que no tiene nada malo que su esposa sea embajadora, que los PRD no tienen que morirse de hambre y que él ha ayudado a gente a trabajar en el Gobierno, porque eso siempre ha sido así. También dijo que “todo el mundo sabe que Benicio y José Muñoz son los que tienen más nombramientos, pero que todos los diputados tienen contratos y que eso no es nuevo”. Y por último, que él es un “man del barrio”. Así habló, como si estuviera en el patio de su casa. ¿“Man del barrio”? Cínico es lo que es.

DICCIÓN. Angélica Maytín estuvo ayer hablando en televisión sobre solicitudes de auditorías, planillas, viajes, rendición de cuentas y otras cosas que no se le pudo entender muy bien que digamos, porque tenía la papa en la boca alborotada. La próxima van a tener que ponerle subtítulos.

CÍNICO. Martinelli quiso venir a ensuciar a Juan Planells, insinuando que salió del Inadeh en su Gobierno por algo nada bueno. Eso, queriendo ensuciar a su hija Annette. Lávese esa boca con jabón, expresidente. La última persona en este país que tiene derecho a embarrar el nombre de alguien es usted. ¿Ya se le olvidó que en abril de 2009, durante la campaña, dijo que quería que Planells se quedara trabajando en su gobierno, porque había demostrado capacidad, compromiso y organización?

ENFERMITA. La que faltó ayer a su indagatoria por el caso del call center fue María Cristina González. Presentó certificado de incapacidady ya. Libradita por ahora. Ojalá el Ministerio Público la cite para bien pronto, no para en cuatro meses.