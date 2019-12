LENTITUD. En la Gaceta Oficial de ayer apareció el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la demanda en contra del contrato entre el Estado y la empresa Traffic Safety que se presentó en 2013. La decisión fue que ya había “cosa juzgada”. Y por supuesto que ya había cosa juzgada, si demoraron casi tres años en acordar un fallo. Quizás si viajaran menos podrían agilizar un poco los expedientes en la Corte. Justicia tardía no es justicia, queridos magistrados.

SUERTE. Todavía no hay nada en concreto de que venga o no el papa Francisco. Lo cierto es que, de acuerdo con la nota de la agencia de noticias ANSA, de concretarse la Jornada Mundial de la Juventud, el pontífice vendría a fines de julio de 2019. Es decir, lo recibiría un nuevo gobierno. Qué pena ir a Cuba y cruzar tres veces el Atlántico para no recibirlo cuando viene a Panamá.

SAGAZ. La abogada de Cambio Democrático Alma Cortés presentó una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Ley 59 del 29 de diciembre de 1999, que dicta disposiciones contra la corrupción administrativa. Los artículos demandados, en su mayoría, se refieren al capítulo sobre el enriquecimiento injustificado. ¿Tendrá algo que ver con la auditoría que le realiza la Contraloría? Lo cierto es que Cortés picó por delante. Ahora solo falta que también salga a una “gira internacional”.

EDUCACIÓN. Justo Medrano, candidato a rector de la Universidad de Panamá y colaborador con trayectoria de Gustavo García de Paredes, tiene un afiche en el que anuncia que él “sí tiene la solución para tí”. Probablemente lo primero que debe solucionar, señor Medrano, es esa “ti” con tilde.