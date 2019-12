FRUSTRANTE. La indagatoria de Candín Cárdenas fue reprogramada, porque presentó una incapacidad. El lunes suspendieron la audiencia de Richard Fifer, ayer esta indagatoria. Por otro lado, unos señalados están “livin la vida loca” afuera sin que Interpol colabore. Por el otro, presentan 20 mil recursos… y por el otro, los jueces concediendo medidas cautelares a diestra y siniestra. ¿Y entonces? ¿Los casos nunca van a concluir o qué?

CONVENIENTES. Ya hay varios diputados adoptando la cómoda posición de que no hay consenso con la ley de educación sexual y reproductiva y por lo tanto será mejor no abordar el tema tampoco en esta legislatura. Si bien es cierto que el debate de esa ley no es tan fácil como con los demás proyectos, porque la ciudadanía sí está pendiente y polarizada, el tema es urgente y de Estado y a ellos les toca abordarlo, porque ese es su trabajo y para eso fueron electos. ¿Que les va a tocar asumir un costo político? Sí y qué mal, ni modo. Pero ya está bueno. Para la vagancia sí están al día. No todo es tan fácil como ganarse sus salarios. Es hora de ponerse los pantalones y trabajar.

POLÍTICA. Raúl Pineda y Leandro Ávila, ambos diputados perredosos de San Miguelito, apoyaban al lote de Pedro Miguel González. Hasta ayer. Resulta que tenían un acuerdo para la nominación de cargos internos en el partido y, como al parecer Leandro le incumplió a Pineda, este decidió romper la alianza y unirse al combo de Benicio, el Toro y compañía. ¿Qué será peor, que se vaya dejando claro que en ese partido se maneja todo por intereses y muy poco por valores, o que el combito que lo reciba no sepa si hacerle conferencia de prensa para recibirlo o mejor recibirlo a lo calladito?

TILÍN TILÍN. CD confirmó ayer que va a aplicar la más estricta de las sanciones que estipulan sus procesos disciplinarios contra los 16 diputados que votaron por Rubén De León el 1 de julio: su expulsión del partido. Y aparte, le revocará el mandato a dos. A ninguno parece asustarle eso…¿Dónde está el pedigrí que Martinelli dijo que le tenía a todos?