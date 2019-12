‘CAMBIO’. En el comunicado que mandó Martinelli al presidente de la Asamblea informándole que su minibancadita quedó compuesta por nueve diputados, el logotipo de CD ya no tiene los colores fucsia y turquesa de siempre. Ahora es rojo, blanco y azul, como el logo del PRD. ¿Se dieron cuenta que esos colores ni fu ni fa, o están preparando la alianza?

IRRESPONSABILIDAD. Amparo Medina, la experta que han presentado como bandera los de la facción del no a la educación sexual, dijo ayer que los preservativos no solucionan nada y que la ONU, una empresa que vende anticonceptivos, vende productos para el aborto, equipos para realizar abortos y luego partes de los bebés. Ojalá en su charla de hoy presente una prueba de lo dicho. Si el pensamiento de quienes la promocionan es como el de Trump, que con el discurso de su esposa dijo que no había publicidad mala, quizá hayan logrado su objetivo, pero quedó clarísima la irresponsabilidad y poco sustento de sus argumentos. Y siguen sin presentar una propuesta distinta a la existente… y por mientras, las estadísticas aumentan.

MEDIA VERDAD. Sobre la explicación que dio José Ayú Prado sobre su viajecito de una semana (de que era un viaje oficial y todo se lo pagaron), no está de más recordar que eso fue una verdad a medias, pues, aunque todo se lo paguen, la Corte siempre da un viático del 30% de lo que debería haber pagado sino hubiera ido invitado. Para que sepan la cara de qué nos vio cuando dio su justificación…

DUDA. Alejandro Pérez se inscribió en CD y en ese partido lo celebraron casi, casi como si se hubiera inscrito un Martinelli. Ese sujeto se había salido del panameñismo en mayo de 2014. Por curiosidad: ¿Todo este tiempo cómo teníamos que considerarlo? ¿Independiente? ¡Ja!