Traslado de la Ulaps de Villa Zaíta, sin definir

EXTENSIÓN LÍNEA 1

El traslado de la Unidad Local de Atención Primaria en Salud (Ulaps) Dr. Edilberto Culiolis de la Caja de Seguro Social (CSS), en Villa Zaíta, corregimiento de Ernesto Córdoba Campos, para dar paso a la construcción de la extensión de la línea 1 del Metro de Panamá todavía no termina de definirse.

Por el momento, representantes del Metro de Panamá, S.A. han presentado al director de la CSS, Enrique Lau Cortés, y su equipo de trabajo, varias opciones de terreno para reubicar la Ulaps, entre ellas, un terreno colindante para mantenerla cerca de donde actualmente brinda atención a los asegurados.

Así lo informó el director de Proyectos y Planificación del Metro de Panamá, S.A., Agustín Arias, quien explicó que el objetivo de mantener la Ulaps en el área es para ofrecer la conectividad a la estación de Villa Zaíta con esta instalación de salud.

“La idea es no afectar el servicio a los asegurados que acuden a esta instalación de salud a diario”. Agustín Arias, director de Proyectos y Planificación del Metro de Panamá, S.A.

Detalló que esta conectividad incluye que la Ulaps se conecte al segundo nivel con la nueva estación, donde, además, se contempla la adecuación de estacionamientos y accesos para personas con discapacidad.

Arias dijo que la idea es no afectar el servicio a los asegurados que acuden a esta instalación de salud a diario.

De hecho, datos de la CSS indican que esta Ulaps tiene bajo su responsabilidad a 58 mil asegurados, residentes y trabajadores de la región de Panamá Norte y parte del distrito de San Miguelito.

Sobre el tema, el director de la CSS, Enrique Lau Cortés, sostuvo que junto a su equipo de trabajo analizarán las ofertas para decidir cuál de las opciones planteadas es la más beneficiosa para, posteriormente, presentarla a la junta directiva de la entidad.

El Metro de Panamá, S.A. no brindó muchos detalles de las alternativas presentadas a la CSS, pero planteó que cuando se tenga una respuesta formal por parte de la entidad se darán a conocer los detalles.

Añadió que para el proyecto específico de la extensión de la línea 1 se aprobó un presupuesto de $6.2 millones, que serán destinados para los primeros trámites que contemplan la compra de terrenos, project management, seguimiento ambiental del proyecto, los programas sociales, entre otros aspectos.

Además, el Metro de Panamá S.A. informó que en las próximas semanas se concretarán los traslados de partidas aprobados para proceder con la firma del contrato.

Luego de su firma, este será refrendado por la Contraloría General de la República. Se estima que la orden de proceder se estaría dando a finales del segundo trimestre de 2020.

Detalles del proyecto

La extensión de la línea 1 del Metro de Panamá tiene un costo total de $177 millones, y se espera que beneficie a casi 300 mil personas de los corregimientos Ernesto Córdoba Campos, Chilibre, Caimitillo, Las Cumbres y Alcalde Díaz.

La extensión de 2.2 kilómetros comienza en la estación de San Isidro –el extremo norte de la línea 1– y concluye en Villa Zaíta.

La obra fue adjudicada el 23 de julio de 2019 al Consorcio Línea 1 Panamá Norte, integrado por la empresa española OHL y por la portuguesa Mota Engil.

OHL es mencionada por medios españoles, como El Mundo, en investigaciones por supuestos contratos estatales irregulares. Con respecto al escándalo que envuelve a OHL, en su momento el Metro de Panamá, S.A. informó que el contrato contempla una fianza de cumplimiento del 25% del monto contractual, y que los miembros del consorcio son “solidariamente responsables” en las obligaciones del contrato.

El consorcio al que se le adjudicó el proyecto ofertó menos que los otros tres consorcios que participaron del proceso de licitación, que comenzó en julio de 2018, con la publicación en Panamá Compra del pliego de condiciones.

Informes de Panamá Compra indican que el Consorcio ACPC Línea 1 (integrado por Acciona Construcción, S.A, y Power Construction Corporation of China Limited) ofertó $216.8 millones; el Consorcio Villa Zaíta (formado por China Harbour Company Engineering LTD y China Communications Construction Company LTD) propuso construir la obra por $299.7 millones; y el Consorcio Villa Zaíta (integrado por Constructora Norberto Odebrecht, S.A, y FCC Construcción Operadora Cicsa, S.A. de CV) ofreció realizar el proyecto ferroviario por $209.8 millones.

Una obra necesaria

Los residentes del área de Panamá norte indican que la obra es necesaria, toda vez que el sistema de transporte hacia esa área es deficiente.

Carmela Rodríguez, sostuvo que para trasladarse a una cita médica en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid debe levantarse a las 3:30 a.m., para poder llegar a su destino a tiempo, debido a la falta de transporte y al congestionamiento vehicular.

En ese sentido, solicitó a las autoridades que tomen medidas para mitigar el tranque cuando se construya esta extensión, pues llevan años sufriendo con el tranque originado por la construcción de la línea 1 y la rehabilitación de la vía Transístmica.

En tanto, Luis Torres, miembro de la agrupación de usuarios del transporte público Movimiento 23 de Octubre, dijo que espera que pronto se entregue la orden de proceder de la obra y sugirió a las autoridades darle prioridad a este proyecto, ya que sería una solución de transporte para los usuarios de esta zona del distrito de Panamá.