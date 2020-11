Traslados de partidas, entre aplausos y regaños

PRESUPUESTO

Ocho días después de que la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobara $22.8 millones que serán usados en la partida 172 de ese mismo órgano, la instancia volvió a reunirse ayer, pero esta vez la dinámica fue distinta: analizó el traslado de millonarios fondos para varias entidades del Estado.

Sin embargo, no todos los funcionarios que sustentaron sus números ante la comisión, que preside el perredista Benicio Robinson, recibieron el mismo trato.

Algunos obtuvieron aplausos y, por ende, lograron el voto favorable para los millones solicitados. Otros, en cambio, recibieron regaños y en consecuencia abandonaron el palacio Justo Arosemena con las manos vacías.

Oscar Ramos, jefe de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa pidió el aval para $2 millones que serán destinados en capital semilla para emprendedores. Luego de responder varias preguntas, los diputados votaron a favor de los fondos. No hubo mayores contratiempos.

Después le tocó el turno a la viceminisra de Desarrollo Social, Milagros Ramos, quien sustentó el traslado de $95.8 millones para el plan Panamá Solidario. Recibió luz verde luego de un amplio debate por la operación financiera para “fondear” [procedencia del dinero] la partida, pues en el documento que sustentó los números decía que saldrían de la Lotería Nacional de Beneficencia, que no ha generado ingresos porque estuvo fuera de operación varios meses a raíz de la pandemia. Este detalle llamó la atención de los diputados Gabriel Silva y Benicio Robinson. Este último, incluso, cuestionó duramente a Alejandro Vernaza, subdirector del presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas por la estrategia para conseguir esos fondos, a la que denominó “trampolín”. Al final, el funcionario explicó que saldrían de la emisión de bonos en el mercado internacional.

La mala racha de Carlos Aguilar

Otro que no logró los afectos de la comisión, sobretodo de Robinson, fue Carlos Aguilar, el ministro de Cultura. No logró que le aprobaran $3.9 millones. En esa cifra, estaban incluidos $921 mil 805 para la promoción del diálogo del bicentenario, pacto que será convocado el próximo 26 de noviembre. Además, se contemplaban $500 mil para el pago a los artistas que han participado en los programas “Mi Cultura en Casa”, que se han celebrado durante la pandemia, y $1.5 millón para trabajos en la Ciudad de las Artes. Asimismo, otros $975 mil 989 para reforzar la red de orquestas sinfónicas infantiles y juveniles.

Robinson cuestionó los pagos y lo despidió diciendo que no había logrado sustentar bien los fondos. Aguilar les dijo que esperaba que en otra ocasión pueda realizar una sustentación que les agrade.

En cambio, en cinco minutos aprobaron $1.8 millón para el Transporte Masivo de Panamá Mi Bus. Luis Campana, gerente de la entidad, dijo que el dinero será destinado al pago de servicios de chapistería a la empresa Servi Bus.

Esa suerte no la tuvo el viceministro de Relaciones Exteriores, Federico Alfaro, quien pidió $1.6 millones para viáticos contingentes de personal del servicio exterior. La palabra “viáticos” ocasionó múltiples preguntas de Silva, Robinson, Yanibel Ábrego y Raúl Pineda, quien incluso dijo que hace rato no ve al canciller Alejandro Ferrer. Dijo que no ha participado en nada relacionado con la Covid-19 y lo llamó “fantasma”. Al final, los fondos fueron aprobados.

Mientras que Tayra Barsallo, de la Autoridad Nacional de Aduanas; y Miguel Alemán, de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre; lograron que les avalaran partidas por $1.1, millón y $7.7 millones, respectivamente. Con ambos, hubo ambiente de camaradería. Barsallo, incluso fue felicitada por la diputada Marylín Vallarino, quien alabó su gestión. “Cuente con nuestro apoyo...vamos a estar detrás de los diputados para que cuente con los recursos (...)”, dijo Vallarino, quien es corredora de aduanas.

La comisión también rechazó $2.9 millones al Ministerio de Salud. Según Pineda, quien presidía la comisión en ese momento, no había ningún funcionario que sustentara esos millones.