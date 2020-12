Trazabilidad, en riesgo por aumento de casos

No solo el personal de salud se ha quedado corto para el escenario actual de pandemia. El equipo que hace la trazabilidad también fue rebasado por el drástico aumento de casos durante este mes.

El Ministerio de Salud (Minsa) cuenta con unas 300 unidades responsables de identificar y dar seguimiento tanto a los positivos como a sus contactos, pero para el epidemiólogo Arturo Rebollón y el especialista en salud pública Jorge Luis Prosperi ante los 2 mil y 3 mil casos diarios esa labor es imposible.

Según Rebollón si se toma en cuenta que cada positivo en promedio tiene cinco contactos habría que dar seguimiento por día a entre 10 mil y 15 mil personas.

“Las 300 unidades de trazabilidad que hay en el país solo pueden visitar de 10 a 15 contactos por día, y eso es un máximo de 4 mil 500 contactos por día”, precisó.

Mientras, las autoridades de Salud están apostando a aumentar la capacidad hospitalaria con mil 636 camas adicionales y que la población cumpla las medidas de bioseguridad.

Repunte afecta trazabilidad

María Jiménez, residente en el corregimiento de Don Bosco, es una joven que se realizó la prueba el pasado 15 de diciembre, y no fue hasta el lunes 21 que el Ministerio de Salud (Minsa) se puso en contacto con ella para conocer su estado de salud.

La mujer había dado positivo al SARS-CoV-2, y casi siete días después el funcionario que le llamó le preguntó por su estado de salud, pero nunca le preguntó sobre sus contactos.

En ese momento solo le preguntó si estaba interesada en los medicamentos del kit “Protégete Panamá”, a lo que la joven le respondió que no, ya que desde que comenzó con síntomas el pasado 13 de diciembre compró algunos medicamentos para enfrentar la enfermedad.

A diferencia de Jiménez, Gustavo Cisneros, quien reside en el corregimiento 24 de Diciembre, aún espera que lo llamen, ya que mantuvo contacto con un familiar que resultó positivo.

Comenta que por el momento no tiene síntomas, pero que si no lo contactan del Minsa, en los próximos dos días acudirá a realizarse la prueba. “Ahora mismo siento incertidumbre, ya que no sé si estoy contagiado y puedo transmitir el virus a las demás personas”, acotó.

Historias como las de Jiménez y Cisneros se vienen escuchando con mucha frecuencia en las últimas semanas, sobre todo ahora que los casos de la Covid-19 aumentaron exponencialmente en el país.

Los equipos

El epidemiólogo Arturo Rebollón y el especialista en salud pública Jorge Luis Prosperi coinciden en que el aumento de casos redujo la capacidad de respuesta de los equipos de trazabilidad conformados por el Minsa y la Caja de Seguro Social (CSS).

Estos equipos, generalmente integrados por cinco personas, tienen la tarea de identificar tanto a los positivos como a sus contactos y aislarlos de manera que no puedan contagiar a otras personas en sus comunidades o trabajos. Igualmente tienen que darles seguimiento de manera que cumplan con su cuarentena.

Para Rebollón, si se toma en cuenta que a diario hay entre 2 mil y 3 mil casos de la Covid-19, y que por cada caso hay cinco contactos, los equipos de trazabilidad deberían dar seguimiento por día a entre 10 mil y 15 mil personas nuevas, lo cual es imposible para el personal actual del Minsa.

En palabras del epidemiólogo, las 300 unidades de trazabilidad que hay en el país solo pueden visitar de 10 a 15 contactos por día, y eso es un máximo de 4 mil 500 contactos por día.

“A la semana tenemos un retraso de 70 mil contactos a los que se debería dar seguimiento”, aportó el científico, quien precisó que lo ideal es que en el país hayan 3 mil 267 unidades de trazabilidad para dar seguimiento a los contactos de los casos.

A juicio de Rebollón, en esta etapa de la pandemia, en la que los hospitales no dan más, hay que exponenciar la trazabilidad en las comunidades donde el virus está tomando fuerza.

“Hay que adelantarse al virus y enfocarse en trazabilidad y evitar que los casos lleguen a los hospitales. Hay que atacar al virus en las comunidades, ya que la pandemia está fuera de todas la proporciones porque se esperaba un pico de unos 15 mil casos por semana a fin de año, pero tenemos 19 mil, es decir 4 mil más”, añadió.

En ese contexto, Jorge Luis Prosperi, especialista en salud pública y miembro del Consejo Consultivo Nacional de Salud, coincidió con Rebollón en que se necesitan más personas para darle seguimiento a los casos activos reportados.

“Si ahora mismo tenemos 35 mil casos activos al menos requerimos 35 mil trazadores, pero no los tenemos”, remarcó el especialista.

Frente a esta realidad, Prosperi recomendó que se sume a la comunidad y se capacite a voluntarios. Además, sostuvo que no es solo buscar a los contactos sino que es muy importante garantizar que los positivos y sus contactos se queden en sus casas u hoteles por los 14 días de cuarentena.

Los rebrotes

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el riesgo de ocurrencia de rebrotes es inminente, ante la impotencia de no poder hacer el seguimiento al 100% de los casos detectados y al aumento del número de contactos, lo que hace suponer que este será un mes crítico por diversas razones relacionadas con la llegada de las fiestas de fin de año.

“Es demasiado pronto para saber cuántas personas más se infectarán con el coronavirus en las próximas semanas, pero en la medida que esto sucede, se tendrá un gran riesgo de que la capacidad de respuesta del sistema sanitario también pueda colapsar, o que los hospitales y los funcionarios de salud de todo el país vayan a sufrir una fuerte presión al enfrentar un sobre aumento en la atención hospitalaria”, concluyó la OPS.

Francisco Sánchez Cárdenas, miembro del Consejo Consultivo Nacional de Salud, dijo que una vez aumentan los casos es muy posible que el sistema de trazabilidad sea rebasado, por lo que planteó que el Minsa evalúa esta situación.

“Vamos a seguir nombrando más equipos de trazabilidad y equipo de respuesta rápida por que esta es una forma eficaz de controlar la transmisión del virus”, puntualizó el especialista.

En octubre pasado, solo en la Región Metropolitana de Salud contaban con 130 funcionarios (médicos, enfermeras, conductores, administrativos) distribuidos en los 19 centros de salud, que se encargan de realizar recorridos, verificar medidas de bioseguridad y apoyar en la trazabilidad.

Cuando comenzó la pandemia, en marzo pasado, en esa regional de salud solo contaban con 45 funcionarios para ese trabajo.

*Los nombres de las historias son ficticios.