Trump muestra disciplina, pero no cambia su discurso

ANÁLISIS

Ambos candidatos presidenciales se comportaron mejor en el segundo debate que en el primero. Cada uno pudo hablar con oraciones completas sin ser interrumpido por los insultos del otro. Sin embargo, a pesar de lo diferentes que fueron los debates, el resultado fue el mismo.

La mayor parte de la evidencia a disposición sugiere que el presidente Donald Trump llegó a cada debate significativamente detrás de Joe Biden, y en ninguno logró sacudir la carrera a su favor. Incluso en sus mejores momentos, ambos candidatos revelaron sus defectos. Biden continuó disimulando su historial sobre el fracking. Estaba a favor de prohibirlo durante las primarias, pero ahora que quiere ganar Pensilvania, tilda a cualquiera que hable del hecho de mentiroso. Trump continuó con su discurso positivo como si esta fuera la principal forma de mostrar liderazgo durante la pandemia de la Covid-19. “Estamos dando un giro”, dijo, ocho meses después de haber comentado que simplemente “iba a desaparecer”.

Ninguno se destacó en sus propuestas sobre salud. Se le preguntó a Trump qué haría si la demanda que respalda contra la ley de cuidados de la salud asequibles (Obamacare) lograra eliminarla. Dijo que las personas con condiciones preexistentes aún estarían protegidas, pero ni explicó cómo lograría este objetivo. Biden, por su parte, tiene un plan de atención médica, pero parece no saber mucho al respecto. Al igual que en su primer debate con Trump, dijo que su propuesta de una nueva “opción pública” para el seguro de salud estaría abierta a las personas que eran elegibles para Medicaid pero que viven en estados que no lo han ampliado. El plan en su sitio web va mucho más allá. También dijo que nadie perdería la cobertura de seguro de salud privado bajo su plan. Debería haber aprendido al servir bajo la presidencia de Obama que tales promesas generales no se pueden cumplir, y hacerlas es buscarse problemas.

Se pudo observar una chispa de verdadera pasión en Biden frente a la separación de familias inmigrantes en la frontera con México. Dominó mucho mejor ese argumento. Su respuesta se vio empañada solo porque permitió que Trump confundiera al respecto. El presidente señaló, correctamente, que la administración Obama también había separado a familias. Lo que Biden debería haber dicho es que la ley a menudo tiene ese efecto desafortunado, pero que la administración Trump aumentó deliberada e insensiblemente su aplicación de la ley de inmigración de una manera que sabía dividiría a muchas más familias.

Los republicanos que apoyan a Trump seguro aplaudieron muchos de los ataques contra Biden. Fue efectivo al preguntar repetidamente cómo el exvicepresidente podía hacer tantas promesas que no había cumplido en 47 años de servicio público. Esa línea de ataque difiere de algunos de los otros temas que Trump repitió en el debate —su victimización por Robert Mueller, la mala conducta de Hunter Biden...— ya que poco tienen que ver con resultados para los votantes. Trump probablemente debería enfocar más su mensaje argumentativo en el contraste entre la plataforma de Biden y sus décadas de servicio.

Cualquier consejo de campaña que Trump esté recibiendo se fundamenta en la suposición de que no es demasiado tarde para él. Hay razones para el optimismo sobre sus posibilidades, pero se basan en que las elecciones están más estrechas de lo que parece, debido a votantes tímidos de Trump y un mayor entusiasmo entre los partidarios del presidente. Si ya es una carrera estrecha, entonces el tipo de campaña que Trump está llevando a cabo —que se trata casi solo de movilizar a sus grandes partidarios en lugar de atraer a los escépticos— podría ser realmente todo lo que necesita.

Sin embargo, si la carrera está realmente en el punto que parece, en este debate Trump necesitaba más que mostrar disciplina y tener algunos apuntes victoriosos. Tenía que decir algo para lograr que algunos votantes indecisos, e incluso algunos partidarios de Biden, lo escucharan nuevamente. Pero no fue así.