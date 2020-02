Unión Europea: ‘Lo que hacemos no es contra Panamá’

TRANSPARENCIA FISCAL

El embajador de la Unión Europea (UE), Chris Hoornaert, explica que la última decisión de esa comunidad política, de incluirnos en una lista de países no cooperantes en materia de transparencia, no es contra Panamá.

“Lo que hacemos no es contra Panamá. No. Es contra todos los que utilizan sistemas por fuera de la transparencia”, afirmó el jefe de la delegación europea, quien añadió que el propósito es “pedir que todos nosotros cooperemos más para atacar cosas que no pueden hacerse”, como la evasión fiscal.

En entrevista con este diario, el embajador ponderó los esfuerzos del actual gobierno de Panamá y detalló la manera como el bloque europeo y este país adelantan labores conjuntas para superar la medida impuesta el pasado martes.

Comentó qué tanto puede afectarse la relación de Panamá con los países de la UE a raíz de la decisión.

Explicó el alcance de la tarjeta migratoria impuesta por Europa a personas de otros países y valoró los posibles efectos del brexit, la salida del Reino Unidos del bloque europeo, concretada el pasado 1 de febrero.