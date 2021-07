Urge vacunar más personas ante inminente llegada de la variante Delta al país

Científicos panameños plantean que, indudablemente, la variante del virus SARS-CoV-2 Delta (B.1.617.2) llegará al país, y la Organización Mundial de la Salud ya advirtió que en cuestión de meses su circulación será la dominante, por lo que es necesario vacunar a más personas.

Ante este escenario, las autoridades de salud buscan agilizar la vacunación de la población y planean inmunizar en los próximos días a 561 mil 731 personas de 16 años en adelante, en jornadas de barrido.

Variante Delta está al acecho; Gorgas busca fortalecer vigilancia genómica

La inminente llegada a Panamá de la variante de preocupación Delta del coronavirus SARS-CoV-2 comprometería el objetivo de alcanzar la inmunidad colectiva o de rebaño con un 70% de la población vacunada contra la enfermedad Covid-19.

Los científicos panameños plantean que con la circulación de variantes como Delta (B.1.671.2), que emergió en la India; Alfa ( B.1.1.7), originaria del Reino Unido; y Gamma (P.1), procedente de Brasil, se requiere vacunar a más del 80% de la población para lograr la inmunidad colectiva o de rebaño.

Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de Ciencia, Tecnología, e Innovación y asesor del Ministerio de Salud (Minsa), explicó que, indudablemente, la variante Delta llegará al país y que es 100% más transmisible que la original de Wuhan (China), denominada D614G.

“Si llega al país antes de que tengamos un número importante de personas vacunadas, es posible que necesitemos vacunar más personas para alcanzar la inmunidad de rebaño o colectiva”, expresó Ortega Barría.

Manifestó que es importante acelerar la vacunación, ya que dos dosis son más efectivas ante cualquier tipo de la Covid-19. Las vacunas del dúo farmacéutico Pfizer/BioNTech y AstraZeneca/Universidad de Oxford también tienen una alta efectividad.

El epidemiólogo y especialista en salud pública Arturo Rebollón coincidió con Ortega Barría en que la probabilidad de que llegue este linaje es alta, y está presente en más de 100 países. “No se puede detener, aunque vivamos en una burbuja”, afirmó.

El más reciente reporte de la Organización Panamericana de la Salud —con fecha del 21 de julio— indica que en 47 países de América se ha detectado, al menos, una variante de preocupación, y en 11 se han detectado las cuatro: Alfa, Beta, Gamma y Delta. En los vecinos Costa Rica y Colombia hay casos de la variante Delta.

Los últimos análisis genómicos realizados por los científicos del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (Icges) muestran que un 29.1% de los casos secuenciados corresponde a la variante Alfa, y 4.7%, a la endémica. Hace unas semanas, el 34.7% de los casos era de la variante endémica A.2.5. Es decir, que la variante Alfa desplazó a la endémica en cuestión de días, por lo que se espera que ocurra una situación similar cuando llegue la Delta.

Xavier Sáez-Llorens, infectólogo, pediatra y asesor del Consorcio de Investigación de Vacunas Covid-19 Panamá, detalló que para alcanzar la meta de vacunar al 80% de la población, incluyendo a los mayores de 12 años, se necesitaría que el 100% de las personas aceptara vacunarse. Sin embargo, hay varias encuestas que indican que hasta un 15% de los adultos rechaza la vacunación por diferentes motivos y se tendría que recurrir a vacunar a menores de 12 años —tan pronto las vacunas se autoricen para esas edades— a fin de controlar la pandemia, dijo.

Dos vacunas con alta efectividad

Un estudio publicado el pasado 21 de julio en la revista The New England Journal of Medicine dio detalles sobre la efectividad de las dos vacunas que se utilizan en Panamá —Pfizer/BioNTech y AstraZeneca/Universidad de Oxford— contra las variantes Delta y Alfa del SARS-CoV-2.

En la publicación, que recoge datos de institutos de salud británicos, se indicó que una dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech daba una efectividad de alrededor del 36% para la Delta y de 47.5% para la Alfa; mientras que la de AstraZeneca/Universidad de Oxford dio el 30% para la Delta y 48.7% para la Alfa.

En cambio, la efectividad con la dosificación completa (dos dosis) eleva notablemente la protección. Es así como, en el caso de la variante Delta, la vacuna de Pfizer/BioNTech registró una efectividad del 88%, y la de AstraZeneca/Universidad de Oxford, del 67%. En caso de la Alfa, el porcentaje fue del 93.7% para Pfizer y del 74.5% para AstraZeneca (ver gráfico).

En total, se vincularon 38 mil 592 pruebas secuenciadas, de mayores de 16 años de Reino Unido. La variante Alfa se detectó en 14 mil 837 muestras y la variante Delta, en 4 mil 272.

Red de vigilancia y diagnóstico del SARS-CoV-2

Mientras las variantes avanzan, el Instituto Gorgas busca fortalecer la red de vigilancia y diagnóstico de la Covid-19 y otras enfermedades en el país, mediante la secuenciación del genoma del virus SARS-CoV-2 en tres centros adicionales de la institución.

Juan Miguel Pascale, director del Icges, manifestó que el objetivo es realizar secuenciación del genoma del virus en otros centros de diagnóstico que se encuentran ubicados en Darién, Veraguas y Chiriquí.

Con esta finalidad, se firmó ayer un acuerdo con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, que incluye la donación de insumos, equipos y capacitación del recurso humano del Gorgas hasta 2023.

Añadió que con este aporte, Panamá continúa robusteciendo sus investigaciones y se preparan no solo en el tema Covid-19, sino también para otra enfermedad que se genere en el futuro.