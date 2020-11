Vacuna del VPH protege contra cáncer de útero

La vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) previene el cáncer de cuello de útero, especialmente cuando se aplica a temprana edad, concluyó un estudio publicado en octubre pasado en la revista científica The New England Journal of Medicine.

El trabajo fue realizado en casi 1.7 millones de mujeres (de 10 a 30 años) en Suecia. Tras más de una década de seguimiento, aquellas vacunadas contra el VPH tuvieron un riesgo mucho menor de desarrollar un cáncer de cuello uterino, especialmente si recibieron la vacuna antes de los 17 años.

El estudio indica que las niñas vacunadas antes de los 17 años redujeron su riesgo de cáncer de cuello uterino en un 88%. Cuando la vacuna se administró entre los 17 y los 30 años, el riesgo se redujo en un 53%, siempre comparado con las mujeres que no se vacunaron.

La vacuna contra el VPH ya había demostrado fehacientemente que previene las verrugas genitales y las lesiones precancerosas, pero, si bien había indicios científicos, faltaba el respaldo contundente de que también evita el cáncer de cuello uterino como demostró un equipo de científicos del Instituto Karolinska.