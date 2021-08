Vacunación expone necesidad de más datos sobre el proceso

Científicos panameños coinciden en que es importante que el Ministerio de Salud (Minsa) ofrezca una base de datos completa sobre la enfermedad Covid-19 y el proceso de vacunación para la realización de análisis de la propia casuística.

El Minsa informó el pasado 27 de julio que más del 95% de los pacientes hospitalizados en salas o unidades de cuidados intensivos (UCI) no estaban vacunados, sin embargo, no incluyeron el denominador (total de hospitalizados) y el numerador (casos de Covid-19).

Xavier Sáez-Llorens, pediatra, infectólogo y asesor del Consorcio de Investigación de Vacunas Covid-19 Panamá, señaló que ese porcentaje no es suficiente, y que se requiere brindar más detalles al grupo de la población indeciso sobre los beneficios de la vacunación en nuestro país.

Añadió que es necesario conocer la cifra de casos de Covid-19 en personas vacunadas, estratificación por edad, tipo de vacuna utilizada y esquema de inmunización (dos dosis, una dosis, así como tiempo después de la segunda dosis).

El investigador clínico calificó como desafortunado que algunos hospitales públicos y privados hayan presentado sus datos y el rector ministerial no haya divulgado esta información.

El último reporte del Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel muestra sólo 11 casos de la enfermedad Covid-19 entre mil 925 funcionarios completamente vacunados (más de dos semanas después de una segunda dosis). Todos los casos post vacunación entre el personal del centro hospitalario fueron leves y ninguno requirió hospitalización.

Los datos del Minsa —suministrados mediante un comunicado de prensa el pasado 1 de agosto— indican que en el país se han aplicado un total de 2.7 millones de dosis de vacunas contra la Covid-19. Mientras, cifras del portal ourworldindata precisan que un 16% de la población tiene sus dos dosis (ver gráfica adjunta).

Arlene Calvo, especialista en salud pública y miembro del movimiento Ciencia en Panamá, indicó que tener información detallada, completa y desglosada ayudaría a la ciudadanía, instituciones, gremios públicos y privados, así como científicos a identificar y contribuir a resolver muchos problemas relacionados con la pandemia.

Además, sostuvo que se deben ofrecer todos los datos, no solo de la Covid-19, sino de las otras enfermedades infecciosas y no transmisibles. Debemos poder acceder a la información de una manera ágil, rápida y en tiempo real; no puede continuar manejando la data manualmente y cerrada, sin compartir ampliamente, añadió Calvo.

Los grupos científicos del país han intentado tener acceso a datos públicos en temas como salud pública, ambiente y educación, con el fin de utilizarlos para apoyar la toma de decisiones correctas y la eficiencia en la investigación científica, pero ha sido imposible, a pesar de que existen leyes locales e internacionales al respecto.

Las legislaciones relativas a ese aspecto son la Ley 68 de noviembre de 2003 “que regula los derechos y obligaciones de las personas en materia de información y decisión libre e informada”, y la Ley 81 de marzo de 2019 referente a la “protección de datos personales”, así como las normativas de Naciones Unidas y de Transparencia Internacional, que enfatizan la disponibilidad de datos abiertos, especialmente con fines de investigación científica, epidemiología y docencia.

Argentina Ying, presidenta del Comité Nacional de Bioética de Investigación y miembro de la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia, manifestó que una base de datos generados en salud pública permite el análisis objetivo de las acciones realizadas, corregir el rumbo, si es el caso, o continuar con las medidas tomadas, por lo que el manejo abierto de la data es consustancial a la buena gobernanza para la generación de políticas públicas acertivas.

Añadió que muchos de los problemas que Panamá tiene como sociedad se deben a la imposibilidad de tomar medidas para corregir el rumbo si no hay acceso a una línea base de datos abiertos.

Subrayó que acceso a la información es un derecho humano que fomenta la participación ciudadana, y está directamente relacionado con la rendición de cuentas que debe caracterizar a los gobiernos democráticos.

Este medio solicitó la semana pasada y ayer al Minsa, a través del departamento de Relaciones Públicas, datos referentes a los casos de Covid-19 en personas vacunadas, así como el número de personas hospitalizadas vacunadas, y otros detalles, pero se informó que trabajan en ella y que casi esta lista.

La solicitud también fue realizada el pasado 21 de julio a la entidad, e informaron que se encontraban depurando la base de datos y que, posteriormente, sería dada a conocer.

Expertos en el tema sostienen que esa información debe estar disponible en el departamento de Epiemiología de la institución.

Los únicos datos disponibles sobre la vacunación se encuentran en el portal vacunas.panamasolidario.gob.pa/vacunometro/ de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental o en los comunicados de prensa, en los que también se brindan cifras actualizadas y detalles de la evolución de la pandemia.