Vacunación VIP para Pérez Balladares y su familia

Continúan las vacunaciones VIP. Ayer, el ex presidente perredista Ernesto Pérez Balladares confirmó que tanto él como su círculo familiar fueron vacunados en su casa.

El expresidente dijo que merecía tal deferencia porque “alguna consideración debe tener quien sirvió al país honestamente”.

La Prensa supo de esta vacunación a través de una denuncia que hizo una persona que pidió mantener en reserva su identidad. La fuente aseguró que quien había autorizado este procedimiento había sido la ministra consejera Eyra Ruiz, quien también dirige el programa de vacunación Panavac.

Consultada al respecto, Ruiz lo negó, pero, al ser cuestionada tras la entrevista en la que Pérez Balladares admitió que fue vacunado en su casa, parafraseó al ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, diciendo que ella dirigía la parte estratégica del programa de vacunación, y que era “humanamente imposible” estar detrás del millón 460 mil dosis aplicadas”.

Ruiz dijo que son las enfermeras llevan esos registros.

El ex presidente perredista Ernesto Pérez Balladares fue vacunado en su casa. Él mismo lo confirmó ayer a este medio, que más temprano recibió esa denuncia anónima.

-Expresidente, me dicen que usted se vacunó en su casa. Que fue Miss [Eusebia] Copete [Jefa Nacional del Departamento de Enfermería], autorizada por [la ministra consejera de Salud] Eyra Ruiz. ¿Qué de eso es cierto y qué es falso?”, preguntó La Prensa.

“Cierto. Lo pedí y me dieron cortesía como expresidente. Alguna consideración debe tener quien sirvió al país honestamente”, se justificó.

En la denuncia anónima que recibió este medio, se explicó que el expresidente fue vacunado junto con su esposa y más de 10 allegados. Consultado sobre ello, Pérez Balladares también confirmó que, en efecto, lo vacunaron a él y a su círculo familiar antes de salir de viaje a Turquía. Dijo no recordar la fecha exacta, aunque en redes consta que él estuvo de viaje a mediados de abril de 2021.

Más adelante, el exgobernante aclaró que él no se lo pidió a Eyra Ruiz, que dirige el programa Panavac, aunque tampoco aclaró a quién lo hizo. En abril pasado, la jornada de vacunación ya había llegado al circuito 8-8, donde reside Pérez Balladares, quien calificaba para ser inmunizado por ser adulto mayor.

De hecho, los demás expresidentes que viven en ese circuito y entran en el rango de edad por tener más de 60 años se vacunaron en marzo donde les correspondía, según el plan oficial. El presidente Cortizo lo hizo el 9 de marzo; Ricardo Martinelli, el 10; y Mireya Moscoso, el 11. Varela, en tanto, se inmunizó con la vacuna AstraZeneca. Pérez Balladares y su familiares, sin embargo, fueron vacunados en su residencia.

Consultada al respecto, Eyra Ruiz negó saber sobre eso. “Nop… no sabía de eso”, aseguró.

- ¿Puede averiguarlo y me dice?”, reiteró La Prensa.

-”Por supuesto. Lo averiguo. Ella [Copete] es muy disciplinada (…). Yo la he visto trabajando muy formal y apegada al plan. No creo eso. Es gente que quiere dañarla. Esa mujer no duerme, trabaja casi 16 horas al día. Igual lo averiguo, pero estoy segura de que debe ser falso. Fortalezcamos y apoyemos a las enfermeras. Son la médula espinal de este proceso de vacunación”, respondió.

- “Doctora, confírmeme si es cierto o falso, por favor. Hablé con el propio expresidente y me lo confirmó. ¿Lo autorizó usted o no?”, repreguntó La Prensa.

La pregunta quedó sin respuesta. En su lugar, dijo: “Estoy en el Gabinete. A él mismo llamaré, al terminar, y que me diga. Es algo de lo que me entero por ti”.

La Prensa insistió. Recordándole que el expresidente confirmó la noticia, Ruiz respondió con una pregunta: “¿A quién lo pidió (que lo vacunaran)?”.

La Prensa respondió: “No sé. Usted es la que dirige Panavac. ¿No tienen registro de las vacunaciones que se hacen fuera de los lugares oficiales?”. Ruiz respondió: “La verdad, dirijo la parte estratégica… Es humanamente imposible estar detrás del millón 460 mil dosis aplicadas. Las enfermeras llevan sus registros siempre”.

Acto seguido, este diario le preguntó si había logrado hablar con Miss Copete. Respondió que ella estaba en un tema del Programa Ampliado de Vacunación y que no le había contestado. Al cierre de esta edición, Ruiz no volvió a responder.

Este diario intentó obtener la versión de Copete, pero no respondió las tres llamadas de este medio ni los chats.

A la vacunación clandestina, ahora se suma un nuevo capítulo con las vacunaciones VIP, que ya se han llevado a cabo también en la Asamblea Nacional, que autorizó la ministra consejera Eyra Ruiz.