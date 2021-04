Vacunas de ARN implican poco riesgo para embarazadas

ESTUDIO CIENTÍFICO

Un estudio publicado en la revista científica New England Journal of Medicine indica que las vacunas que usan la plataforma tecnológica ARN mensajero contra la enfermedad Covid-19, fabricadas por Pfizer/BioNTech y Moderna, no parecen representar ningún riesgo grave durante el embarazo.

En Panamá, las mujeres embarazadas se pueden vacunar contra la Covid-19, siempre y cuando presenten una certificación médica que así lo autorice. Hasta el pasado 21 de abril, el Ministerio de Salud reportaba mil 317 embarazadas vacunadas con su primera dosis.

Las vacunas que utilizan la plataforma tecnológica ARN mensajero contra la Covid-19, fabricadas por Pfizer/BioNTech y Moderna, no parecen representar ningún riesgo grave durante el embarazo, según nuevos datos publicados el pasado 21 de abril en la revista científica New England Journal of Medicine.

El nuevo estudio revisó datos sobre 35 mil 691 mujeres embarazadas —de 16 a 54 años—, entre el 14 de diciembre de 2020 y el 28 de febrero de 2021, del sistema de vigilancia V-safe basado en información recogida a través de teléfonos inteligentes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), así como datos del Sistema de Notificación de Eventos Adversos de Vacunas (VAERS) de los CDC.

Los científicos dieron seguimiento a un grupo dentro del sistema V-safe para recopilar más datos sobre los resultados y las complicaciones del embarazo, específicamente, 3 mil 958 participantes embarazadas (de las 35 mil 691) que habían recibido una vacuna de ARN mensajero.

El estudio reporta 827 embarazos completos, de los cuales 115 (13.9%) fueron pérdida, mientras que 712 (86.1%) resultaron en un nacimiento vivo.

En Panamá, el Ministerio de Salud recomienda a la mujer embarazada o puérpera vacunarse contra la enfermedad Covid-19, siempre y cuando presente una certificación médica que así lo autorice. El pasado 21 de abril, en el país se reportaron mil 317 embarazadas con su primera dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech.

La Sociedad Panameña de Ginecología y Obstetricia (SPOG), basada en la mejor evidencia disponible, se pronunció sobre este tema desde enero. Dijo que no se debe excluir a la embarazada de la vacunación porque esta condición es de alto riesgo para la Covid-19.

“Las vacunas de ARN mensajero, sin bien es tecnología relativamente nueva, no son vacunas de virus vivos ni atenuados ni utilizan un adyuvante. Estas vacunas no ingresan al núcleo y no alteran el ADN humano. Como resultado, las vacunas de ARNm no pueden causar ningún cambio genético”, planteó la SPOG.

Acceda al estudio.