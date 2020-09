Vacunas, entre mitos y falsedades: Digna Wong

CIENCIA

No creer todo lo que escucha o ve en internet sobre vacunación recomendó a la población Digna Wong, coordinadora del Centro de Investigación Clínica y Medicina Traslacional del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (Indicasat-AIP) y miembro del Consorcio de Investigación Vacuna Covid-19. A su juicio, la mejor forma de estar bien informado es leyendo artículos de buenas fuentes.

Aclaró a la población que la vacuna contra la Covid-19 que están investigando no está basada en virus vivos atenuados y no es posible que produzca la enfermedad. Tampoco contiene ningún microchip. “Hay un sin fin de falsedades”, dijo.

En Panamá, en los próximos días debe comenzar el ensayo clínico fase 2 de la vacuna alemana CureVac y luego la vacuna de la empresa china de biotecnología Clover.

Wong aseguró que en todos los ensayos se mantendrá un seguimiento de seguridad y de eventos adversos a todos los voluntarios participantes.

La primera vacuna de la historia fue desarrollada por el médico inglés Edgard Jenner en 1796 para combatir la viruela, y desde entonces el uso de estos productos biológicos evita entre 2 millones y 3 millones de muertes por año, según reportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A pesar del consenso científico sobre su eficacia y rigurosidad en su desarrollo, las vacunas no han dejado de tener detractores, aún en tiempos de pandemia.

En Panamá, el tema ganó relevancia desde que se anunció la creación del Consorcio de Investigación de Vacunas Covid-19 Panamá, integrado por el Centro de Investigación Cevaxin y el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (Indicasat-AIP), para formar parte de ensayos clínicos de vacunas contra la enfermedad Covid-19.

Con el fin de conocer sobre la formación del consorcio, la rigurosidad de los ensayos clínicos que se tiene previsto realizar en el país, así como sobre los mitos y falsedades que hay en torno a la vacunación contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, La Prensa entrevistó a Digna Wong, miembro del consorcio y coordinadora del Centro de Investigación Clínica y Medicina Traslacional de Indicasat-AIP.

Wong planteó su preocupación respecto al sin fin de falsedades que se comentan en torno a la vacunación contra el nuevo coronavirus, incluyendo aquella que afirma que produce modificaciones genéticas.

¿Cómo surgió el Consorcio de Investigación de Vacuna de Covid-19 entre Indicasat-AIP y Cevaxin?

El consorcio surgió por el interés compartido de ambos grupos, que de manera simultánea participaron en una convocatoria para el desarrollo de una vacuna para la Covid-19 de la OMS y en la que ambos resultamos pre-seleccionados. Este consorcio cuenta con el aval de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y tiene como fin canalizar y priorizar las iniciativas de desarrollo de una vacuna contra la enfermedad Covid-19 en el país.

¿En cuántos ensayos clínicos está previsto que participe Panamá?

Actualmente, está concretado la conducción de dos estudios fase 2 y un estudio fase 3, y gestionando ser parte de otros estudios clínicos mundiales de vacunas contra la Covid-19. El primer ensayo clínico, que esperamos iniciar en los próximos días, es con la vacuna alemana CureVac. [Además], tenemos proyectado que en las siguientes semanas comience el proceso de revisión del estudio con la vacuna de la farmacéutica Clover por parte de la autoridad regulatoria y del Comité Nacional de Bioética de la Investigación.

Digna Wong Panamá está siendo considerada para ser parte de los ensayos clínicos con vacunas para la Covid-19 gracias a la calidad de investigación que se realiza localmente y la regulación local en estudios”.

¿Qué función tiene cada uno de los grupos que forman parte del consorcio?

En el estudio fase 2, que debe iniciar en los próximos días, el Centro de Investigación Cevaxin está a cargo del reclutamiento, evaluación y seguimiento de los voluntarios que acepten participar. Mientras, Indicasat participará en el proceso y manejo de las muestras biológicas, actividades que se estarán realizando en conjunto. Para el desarrollo de próximos estudios en fase 3, ambos grupos estarán involucrados en la atención de los voluntarios, ya que en estos estudios de fase 3 se requiere un mayor número de voluntarios.

¿Cómo son los procesos para lograr evidencia certera sobre una vacuna?

Para la obtención de nuevos medicamentos y vacunas es necesario que se completen todas las fases de desarrollo, tanto preclínicas como fases clínicas, sin excepciones. De estos estudios, es requerido que la evidencia científica generada en todas las fases, como la obtención de resultados sólidos y precisos, sea publicada y permita la evaluación de los datos de seguridad y eficacia por parte de grupos científicos y comités evaluadores independientes, garantizando el máximo de los beneficios y el mínimo riesgo previsible. Es muy importante resaltar el papel que también juegan las autoridades regulatorias locales e internacionales en el desarrollo de todos los ensayos clínicos, cuyo enfoque principal es garantizar la seguridad de todos los seres humanos.

¿Cuántas dosis serán administradas a los voluntarios de los ensayos ?

La mayoría de los estudios que se han evaluado tienen considerada la administración de dos dosis de vacuna, que se aplican en un espacio de tiempo determinado.

¿Qué síntomas puede sentir la persona a la que se le aplica la vacuna?

Los síntomas más frecuentes que puede presentar una persona que se vacune se clasifican en locales y sistémicos. Entre los eventos secundarios locales están dolor y/o endurecimiento en el lugar de la inyección, hinchazón, enrojecimiento, picazón. Las reacciones sistémicas que se pueden presentar son fiebre, dolor de cabeza, fatiga, escalofríos, náuseas, vómitos, mialgias (dolor muscular), artralgias (dolor de articulaciones), y diarrea. Los mismos se encuentran detallados en el documento de consentimiento informado del estudio que firma el voluntario al participar del ensayo clínico.

¿Cómo es el control de los voluntarios para observar reacciones adversas?

En todos los estudios clínicos, una vez el voluntario ha recibido la vacuna, debe permanecer 30 minutos en observación para asegurarnos de que no presente ninguna reacción adversa previo a su partida a casa. Posteriormente y durante todo el ensayo, se mantiene un seguimiento de seguridad y de los eventos adversos a todos los participantes.

¿Cuánto tiempo deben estar los voluntarios bajo seguimiento médico?

Este tiempo puede ser variable y depende del diseño de cada ensayo. Los estudios que han sido evaluados por el consorcio tienen una duración aproximada de un año y durante este periodo el participante tendrá varias revisiones médicas, así como seguimientos que pueden ser telefónicos o en su domicilio.

¿Qué mensaje envía a la población que está en contra de que se participe en ensayos clínicos, y en colocarse la vacuna contra la Covid-19 ?

Las vacunas que se están desarrollando a nivel internacional son diseñadas con una perspectiva global. Son ensayos multicéntricos, en los cuales se incluyen voluntarios en varios países. La participación de Panamá en estudios de investigación de vacunas es clave, ya que nos ofrece datos de seguridad e inmunogenicidad en nuestra población, para estar seguros de que su comportamiento es similar a otras partes del mundo. [Asimismo], ayuda a conocer estos productos antes de que sean licenciados, sus características y manejo; y es fundamental conocer el impacto que la vacunación contra SARS-CoV-2 puede alcanzar en el comportamiento de la pandemia en nuestro país; por ejemplo, reducir el número de casos y defunciones.

En medio de esta crisis sanitaria, ¿qué falsedades y mitos ha escuchado sobre la vacunación?

Un sin fin de falsedades se comentan en torno a la vacunación contra SARS -CoV-2. Entre las más frecuentes está que produce modificaciones genéticas y que la vacuna que emplearemos en el ensayo clínico puede producir la enfermedad de Covid-19. [Pero] es importante aclarar que esta la vacuna que estamos investigando no está basada en virus vivos atenuados, así que esto no es posible. Otros bulos son que las vacunas contienen microchips para controlar los movimientos de las personas o que tienen metales tóxicos.

Recordemos que para que una vacuna pueda licenciarse es primordial que se haya verificado su seguridad desde las primeras fases clínicas. También hemos escuchado que no es necesario vacunarse, ya que esta es una enfermedad que no mata o que si te vacunas contra la influenza ya estás inmunizado contra el SARS-CoV-2. El mensaje que deseo transmitir a la población es que no creamos todo lo que escuchamos o vemos en internet. La mejor forma de estar bien informado es leyendo artículos de buenas fuentes.