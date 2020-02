Votación a mano alzada decidirá el proyecto de recuperación de playas

GOBIERNO LOCAL

La consulta pública que llevará a cabo la Alcaldía de Panamá el próximo 11 de marzo para definir el futuro del proyecto de recuperación de espacios públicos y playas en Bella Vista y Calidonia, será vinculante y contará con un mecanismo de votación a mano alzada.

La información fue dada a conocer por el alcalde del distrito de Panamá, José Luis Fábrega, quien subrayó que ese día tendrán derecho a voto todos los residentes del distrito de Panamá y que la consulta pública contará con la supervisión del Tribunal Electoral.

‘Respetaremos la voluntad’: Fábrega

En el distrito de Panamá hay expectativa por el futuro del proyecto de recuperación de espacios públicos y playas en los corregimientos de Bella Vista y Calidonia, que impulsa la Alcaldía de Panamá a un costo de $120 millones.

Su gestor, el alcalde José Luis Fábrega, sostiene que quienes se oponen al proyecto están en las redes sociales y los medios de comunicación. Ante esto, manifiesta que se hará una consulta pública con votación incluida, para garantizar transparencia tanto en el proceso como en el desarrollo de la obra.

¿Cómo será la dinámica de la consulta ciudadana del proyecto de recuperación de espacios públicos y playas el próximo 11 de marzo?

Básicamente, nosotros estamos apegados a lo que dice la ley de descentralización, la cual tiene muchas áreas grises. No obstante, para evitar especulación o morbo, nosotros hoy [ayer] acudimos al Tribunal Electoral y le pedimos que se encargara de la votación, para que no se diga que el alcalde José Luis Fábrega manipuló el proceso. En adición vamos a tener notarios que certifiquen el proceso electoral. ¿Quiénes pueden votar? Los residentes inscritos electoralmente en el distrito de Panamá. La consulta comienza a las 5:00 p.m., y el que llega posteriormente no podrá votar.

¿Qué facilidades habrá para quienes no tengan acceso al teatro Gladys Vidal (165 butacas), donde se realizará la consulta?

No sabemos cuántos vienen y esta es la primera vez que se hace algo como esto. Ni el estadio Rommel Fernández tiene la capacidad para albergar a los votantes del distrito de Panamá. Lo hicimos en día de semana pensando que la gente que trabaja y vive por el área pueda ir a votar. Las calles 36 y 37 se van a habilitar y, en caso de necesidad, se colocarán sillas y pantallas. El objetivo de las pantallas es que quienes estén afuera no se sientan excluidos del proceso.

¿Cuál será el método para votar en este cabildo?

Va a ser levantando la mano y por eso es que estamos poniendo los bloques de sillas, para que cuando venga el proceso de votar nadie se levante y emita su voto.

¿Qué dice la ley de descentralización sobre este proceso de consulta?

La ley de descentralización te dice que la consulta se debe hacer en los corregimientos de incidencia [Calidonia y Bella Vista], pero como el dinero de la descentralización proviene del impuesto de inmueble, decidí hacerlo en todo el distrito. Tenemos más de 45 consultas con gremios hasta la fecha y 16 con juntas comunales. Aquí no hay ningún morbo y nada oculto. También entiendo la preocupación ciudadana, porque hay una gran desonfianza, justificada, sobre la clase política.

¿Qué otros proyectos impulsa, además del de recuperación de playas?

Desde que este proyecto lo dimos a conocer se le dice el proyecto de la playa. La playa es el producto final, y no es lo principal. Incluye, recuperación de espacio y movilidad. Turísticamente va a reactivar la economía. La Alcaldía de Panamá es más que este proyecto, pero muchísimos medios de comunicación lo venden como el proyecto de la playa. La Alcadía de Panamá tiene otros proyectos. Ya estamos firmando un convenio con el Ministerio de Educación para encargarnos del mantenimiento de cinco escuelas, al igual que con el Ministerio de Salud. Ellos nos van a dar el plano para hacer en el área norte policentros de salud. El año pasado se dieron ayudas sociales a más de 900 personas que van desde operaciones, medicamentos y prótesis. Esas son cosas que no publicitamos.

¿Porqué van a encargarse del mantenimiento de escuelas o policentros?

Yo creo en la descentralización. Aquí lo único descentralizado es que el Ministerio de Economía y Finanzas te pasa cada tres meses una partida del dinero de la descentralización.

¿Cuánto se destinará en mantenimiento del proyecto de recuperación de espacios y playas?

Se destinará entre $3 y $5 millones. Todos los proyectos de playa artificial en el mundo cada 5 o 6 años tienes que darles mantenimiento y en la licitación se incluirá el tema del mantenimiento.

¿Qué espera de la consulta del 11 de marzo?

El 11 de marzo espero que vaya la gente a votar como tenga su predilección. Respetaremos la voluntad de lo que allí resulte.