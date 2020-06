‘Yo quisiera saber quién lidera la agenda’

Knockout

A nivel sanitario, su nota al gobierno.

3.9. Al principio estuvieron muy bien. Luego hubo un repunte muy acelerado y todavía no tenemos una explicación de eso ni de las decisiones tomadas.

Y a nivel económico, ¿cuál es la nota?

No hay, o al menos no se ha publicado un programa para enfrentar las consecuencias sociales y económicas de esto. Y tampoco nada para el futuro.

¿Tiene alguna justificación válida que no hayan divulgado ese plan?

A mi juicio, ninguna.

¿Quién lidera la agenda económica?

Yo quisiera saber. No hay una señal clara de quién lo está haciendo.

¿Cuál es el problema de que haya dudas de que es el ministro de Economía el que la lidera?

Que las declaraciones surgen principalmente de las mesas en las que no está saliendo absolutamente nada.

¿Qué espera de la mesa tripartita?

Si el gobierno, que tiene la obligación de gobernar, no presenta en las mesas un plan concreto para cada caso, de ahí no va a salir nada. Nadie se pone de acuerdo y el gobierno se queda ahí mirando.

Y eso, ¿qué consecuencias tiene?

A nivel interno, que los empresarios y actores económicos no tienen señales claras de hacia dónde vamos. Y a nivel externo, que existe la misma confusión entre los analistas internacionales y las fuentes de préstamos. Cuando superemos la crisis, vamos a estar en un mundo totalmente distinto para el cual no tenemos ninguna planificación.

¿Experiencia o ideas nuevas? ¿Qué pesa más para manejar una crisis?

Capacidad profesional y experiencia.

Su opinión de Héctor Alexander.

Es un profesional capaz, serio y experimentado.

Su opinión de José Alejandro Rojas.

No conozco su trayectoria previa en el mundo económico…

Los aciertos y errores de la cartera económica hasta el momento.

Acierto, haber obtenido rápidamente fuentes externas de apoyo. Falla, no haber puesto en marcha un plan.

¿Hay justificación para contratar deuda y no divulgar cómo se usará?

De ninguna forma se justifica eso.

La recaudación se fue al piso. ¿Cómo se sostiene que le sigan pagando hasta los viáticos a los funcionarios?

Ahí hay una falla de solidaridad. Al menos los funcionarios de alto salario deberían reducírselo para apoyar los subsidios de quienes no tienen ingresos. Todo el mundo tiene menos gastos. Si no usas los viáticos, ¿por qué sostenerlos? Los viáticos no son más que una forma disfrazada de mejorar el salario.

Y, ¿con qué se paga eso, si la recaudación se fue al piso?

Con los préstamos obtenidos.

O sea, pagar planilla con deuda. ¿Tiene justificación?

No tiene sentido. Los préstamos deben usarse para los que no tienen ingreso, no para mantener el sueldo de funcionarios.

20 años de planilla subiendo con deuda usándose hasta para gastos operativos. ¿Quién para esto?

Eso quisiera saber yo. Pero tendría que ser un gobierno que se atreva…

Cortizo dice que Indesa, Incae y Mckinsey estaban trabajando el plan económico. ¿Cuándo fue la última vez que se reunieron con Indesa?

Nunca. Indesa no está elaborando ningún plan económico para el gobierno.

¿Qué haría usted a corto plazo?

Aumentaría la ayuda a los desempleados, incentivaría a las empresas a mantener un cierto nivel de pago a sus empleados y las apoyaría para que pudieran arrancar de nuevo. Y reactivaría la inversión pública ya, empezando con las carreteras y todo lo que necesita repararse. Eso es inyectar plata a la economía.

¿A cuánto aumentaría la ayuda?

Por el orden de $200 por familia.

¿Cómo incentivaría a las empresas?

Varias fórmulas. Exoneraciones tributarias a los que mantengan cierto nivel de empleo, apoyo financiero o quizá completar el pago de los trabajadores.

¿Hay plata para todo eso?

Manejando los recursos con discreción y aumentando la deuda, sí.

¿Más deuda?

Sí, pero manejada con transparencia.

‘Recibimos las finanzas como las de Enron’. Su opinión.

No… Eso es una tremenda exageración. Enron estaba quebrado. Panamá estaba muy lejos de eso.

‘Década perdida’, ‘números en rojo’ y ‘finanzas en descalabro’. ¿Sí o no?

Fuimos de los países que más crecimos.

¿En qué no deberían estar gastando?

En mantener el 100% de los salarios y viáticos de los funcionarios que no trabajan y en mantener el aumento automático de salario a funcionarios.

¿Qué le preocupa más: la deuda pública o la deuda privada? ¿Por qué?

Ambas. Lo que más me preocupa es la deuda de los hogares, que es muy elevada. La gente va a estar todavía más ahorcada.

¿Qué le dice que la informalidad esté en 42% y las Mipymes representen el 84% de las empresas en Panamá?

Dos mensajes. Uno, que la inflexibilidad del mercado laboral no permite que el 42% tenga un empleo formal. Y dos, que las Mipymes requieren una inyección financiera rápida y efectiva.

¿De cuánto debería ser esa ayuda en relación al producto interno bruto?

La ayuda hoy representa más o menos el 6%. Lo podrían subir al 10% y estaría en el rango de la mayoría de los países.

Y, ¿qué le parece la nueva ley de moratoria que pasaron los diputados?

Es la primera vez desde que pasó la ley bancaria en 1970 que la Asamblea se mete a regular el funcionamiento de los bancos. Es muy grave... Pésimo precedente.

Entonces, ¿qué hacer para no ahorcar a los que han quedado sin trabajo, sin colapsar el sistema financiero?

Permitir que los bancos lleguen a acuerdos según la situación de cada cliente. No puede ser una regla inflexible, porque frena la capacidad de los bancos.

¿Qué le parece que el gobierno haya anunciado un acuerdo con los bancos que no existe?

No me molesta. Me molesta si roban.

¿El problema es de transparencia, de corrupción o de comunicación?

Claramente tienen un problema de comunicación y transparencia y espero que no sea que estén ocultando otras cosas...

¿Por qué es importante que el sistema bancario funcione?

Porque el sistema bancario es como el sistema circulatorio del cuerpo humano. Si la sangre no circula, nos morimos. En 1988 se paralizó la economía porque hubo que cerrar los bancos. Nos resistimos a aprender de nuestra propia historia.

Si usted fuera ministro de Economía, ¿cómo haría el presupuesto de 2021?

Yo cambiaría la forma de hacer el presupuesto haciendo un presupuesto por programa, por meta. Como lo hace la ACP. No por entidad y punto.

¿La lección #1 de la pandemia?

Hay dos. Una, que no contábamos con un sistema de salud pública compatible con la cacareada riqueza de Panamá. Y dos, que no tenemos un sistema de planificación económica y social del Estado.

¿El desempleo en 20% es descabellado? ¿Qué efectos tendría?

Un sufrimiento social grandísimo, lo cual incluye inseguridad, y una fuente de inestabilidad importante en el país.

Supongamos que hoy es 1 de enero de 2021 y hay 400 mil desempleados. ¿Qué le tocará hacer al gobierno?

Un plan masivo de empleo: poner a la gente a reparar calles, reforestar, limpiar. Y un plan de rescate con dos frentes: adecuar los servicios sociales, que incluiría modernizar la educación, salud, provisión de agua y recolección de basura, porque este país está inmundo, y dos, definir los nuevos motores de crecimiento de la economía, que se están agotando.

¿Qué tan obsoleto quedó el modelo país que descansaba en el Canal, el centro bancario y la Zona Libre?

El problema es que depende casi exclusivamente de eso. Hay que desarrollar otros sectores que los complementen.

¿Como cuáles?

Procesamiento industrial, relanzar la agricultura y explotar el turismo.

¿Entenderán los sindicatos la flexibilización de la jornada laboral?

Yo pienso que no. Y el problema es que la mayoría de los afectados no están sindicalizados. En especial la juventud, donde el desempleo está por el 30%.

¿Qué relevancia tomarán las inversiones públicas ante un sector privado deprimido?

Serán un elemento muy importante para reactivar la economía y el empleo.

¿Seremos más pobres el próximo año?

Me temo que sí. Y ya lo estamos siendo.

¿Qué pasará con la clase media?

Se achicará, lo cual es grave porque es la quilla que da estabilidad a una sociedad.

Y con el sistema de pensiones, ¿qué pasará?

Solo Dios sabe. Yo no soy optimista de que se logre una buena salida con la actitud que tiene el gobierno de que no se pueden tocar parámetros como edad, número de cuotas, etcétera.

A las financieras, los panameños le deben mil 500 millones de dólares. ¿Se contagia el mercado de capitales si estas empresas fallan en pagos?

Sí, porque el sistema está interconectado. Las financieras a su vez le deben a los bancos y al público, pues emiten valores.

Fondo de liquidez: ¿debe usarse para apoyar empresas o guardarlo para apoyar a los bancos que muestren señales de agotamiento?

Yo soy un poco escéptico con ese fondo de liquidez. En nuestra historia como país no han sido efectivos. Con la recesión del 2008 se hizo uno que mientras se creaba, se nombraba la junta y se reglamentaba. No quedó en nada.

El BID recomendó aumentar ingresos por impuestos tan pronto pase la pandemia. ¿Le parecería prudente?

No me gusta la idea, pero es necesario. Somos el país que menos impuestos pagamos con respecto al PIB y no podemos financiar ni una educación ni un sistema de salud adecuados.

Pero, ¿ahora, ahorcados como nunca?

Habría que hacerlo gradualmente, entonces. 2021 sería el peor año para hacerlo: se frenaría toda la recuperación.

¿Qué sentido económico tiene abrir la minería metálica en un bloque y la no metálica en otro?

Lo mismo que abrir la construcción pública y la privada en distintos bloques. Para mí, no tiene sentido.