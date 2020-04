10 series para la cuarentena

ENTRETENIMIENTO

Hablando de series de televisión, la vida sigue, y muy bien, más allá de los fenómenos masivos de consumo como Game of Thrones o la Casa de Papel. Veamos algunas producciones destacadas que se pueden ver durante esta cuarentena.

Better Call Saul (2015). Todos pensaron que el spin-off de Breaking Bad llegaba solo para explotar la estela que dejó la considerada mejor serie de la historia, pero su nivel, ritmo y desarrollo han demostrado que Vincent Gilligan, el creador de ambas series, tenía otras intenciones. Su quinta temporada es un nuevo paso en la conversión de Jimmy McGill en Saul Goodman, mientras la trama se funde con Breaking Bad. Se transmite por AMC y Netflix.

Our Planet (2019). Serie de 8 documentales distribuidos por Netflix, que capturan la belleza de la naturaleza, sus rarezas y amenazas. Se aborda, en cada episodio, los ecosistemas marinos, costas, bosques tropicales y templados, desiertos o mundos congelados. Son los 399 minutos de contenido audiovisual mejor invertidos.

Crash Landing on You (2019). ¿Cómo es la vida en Corea del Norte? ¿Qué tan marcadas son las diferencias entre los habitantes de las dos coreas? ¿Qué piensan unos de otros? La simpática Crash Landing on You muestra, licencias cinematográficas incluidas, todo ello y más. Es uno de los contenidos más vistos de Netflix, donde abundan más series coreanas.

How I Met Your Mother (2005). Creció a la sombra de la montaña de popularidad que dejó Friends, pero le supera en aquello de contar el día a día de un grupo de amigos que comparten vidas. Su humor es más agudo, las personalidades de los protagonistas no son tan romantizadas y los conflictos son más realistas. Tiene 9 temporadas, las 8 primeras muy entretenidas y la última, altera spoiler, es un total despropósito.

BoJack Horseman (2014). Es la mejor prueba de la perfecta evolución del género animado, tras las bases que sentaron Los Simpsons, Family Guy o South Park. Desarrolla en seis temporadas un análisis que cobra más vigencia durante estos tiempos de pandemia: el sentido y valor de la vida y cómo hay que apreciarla, incluso en los momentos más difíciles. Todo contado a través de las desdichas de BoJack, un caballo antropomorfo lleno de conflictos. Es uno de los mejores contenidos que se pueden encontrar en Netflix, que ha apostado por otras excelentes series animadas como Big Mouth o Tuca & Bertie.

Chernobyl (2019). Miniserie de 5 episodios de HBO que se llevó los aplausos de la crítica y dos docenas de premios incluyendo 10 Emmy. Recrea el accidente en la Central Nuclear de Chernóbil y los intentos por ocultar el alcance del suceso.

Orange Is the New Black (2013). Fue el segundo contenido original de Netflix que se convirtió en un fenómeno de audiencias tras House of Cards. Se trata de una comedia dramática carcelaria, basada en el libro autobiográfico de Piper Kerman. Cuenta con 7 temporadas, las primeras altamente recomendables, en las del medio la intensidad se pierde, pero ofrece un cierre digno, repleto de reflexiones.

The Marvelous Mrs. Maisel’s (2017). Serie de Amazon Prime que se traslada al Manhattan de 1958, para contar cómo Miriam Midge Maisel rompe con parámetros de la época para cultivar la comedia. Es una de las series más premiadas de los recientes años.

Rick and Morty (2013). Los viajes intergalácticos, interdimensionales y a través del tiempo de Rick Sánchez y su nieto Morty, se convierten en una explosión de emociones y giros de tuerca. Cada episodio de sus 4 temporadas es una experiencia diferente. Disponible en Netflix.

Mazinger Z (1972). Para los nostálgicos, Netflix también cuenta con los 92 episodios de Mazinger Z, el primer robot tripulado que fue la base para un subgénero que se ha extendido hasta el presente.