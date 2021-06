40 años después: VIH-Sida

REPORTE ESPECIAL

Este mes que termina se cumplen 40 años desde que una publicación de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) diera a conocer los primeros casos del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), que daría lugar al síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida).

Después de cuatro décadas, el avance se puede medir en función de los logros de la ciencia: el tratamiento antirretroviral con el que el paciente con VIH puede tener calidad de vida, y la que sería la primera vacuna contra el VIH, desarrollada por la farmaceútica Jannsen, que se encuentra en la tercera fase (ensayos clínicos).

De otro lado, todavía hay mucho camino por recorrer, sobre todo, en lo que se refiere a la erradicación del estigma dirigido a las personas que conviven con el VIH.

Desde 1984 —año en que se hicieron los primeros registros— hasta 2020, en Panamá se registraron 17 mil 867 casos de los cuales 13 mil 484 corresponden al género masculino y 4 mil 383, al femenino, según las estadísticas del Ministerio de Salud (Minsa).

Mientras, cifras disponibles sobre transmisión materno infantil indican que entre 2013 y 2019 hubo 12 casos, de los cuales, 5 fueron varones y 7, mujeres.

Hoy, en el mundo, 37.6 millones de personas viven con la enfermedad, y 34.7 millones fallecieron debido a las enfermedades causadas por el sida desde el inicio de la epidemia, de acuerdo con el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-sida (Onusida).

El director de la oenegé Probidsida, Orlando Quintero, opina que en 40 años “todo ha cambiado para mejor” pero hay algunas cosas que están peor que otras.

Destacó como un aspecto positivo el tratamiento antirretroviral que se utiliza para tratar el virus del VIH, que logró atenuar la epidemia.

“Entre 1981 y 1995, tener VIH era igual a sida, y el sida era igual a muerte, porque no había un tratamiento. A partir de 1995, la terapia antirretroviral y la triple terapia surgieron como los grandes avances en la lucha contra el virus”, agregó.

La triple terapia consiste en el uso de tres antirretrovirales que al final logran acortar el avance del VIH al sida, lo que permite al paciente tener una vida por delante, siempre y cuando se apegue al tratamiento y tome las medicinas que le prescriben.

Quintero lamentó que, en algunos casos, se dé un desabastecimiento de los fármacos, que se dan en la Caja de Seguro Social y el Minsa. “Los desabastecimientos continuos afectan la adherencia al tratamiento que es clave para que el virus no mute demasiado”, advirtió.

La directora interina de la oficina regional de Onusida para América Latina y el Caribe , la doctora Alejandra Corao, aseguró que hay mucho por celebrar, comenzando por la reducción importante en el número de nuevas infecciones, en un 47%, desde el pico alcanzado en 1998.

En 2020, se produjeron 1.5 millones de nuevas infecciones mientras que en 1998 hubo 2.8 millones de infecciones, a nivel global. Y en las muertes, se produjo un descenso del 61% respecto a 2004, año en el que se registraron 1.8 millones, ya que en 2020 fallecieron 690 mil personas.

“Evidentemente, hubo grandes progresos pero también hay grandes retos, como las desigualdades tanto del VIH como del Covid-19, y el profundo estigma y discriminación, lo que conduce a que muchas personas se hayan quedado atrás en conseguir los medicamentos que salvan vidas. Esto especialmente pasa con los hombres homosexuales, las mujeres transgénero, las trabajadoras sexuales así como la población privada de libertad y usuarios de drogas intravenosas, además de la población de comunidades indígenas”, dijo la directiva de Onusida, por lo que la lucha de las organizaciones sociales fue clave para acometer los logros en este sentido.

Corao enfatizó en que si los países no consiguen controlar su epidemia, no se puede hablar de una erradicación del VIH-sida. Para ello, se actualizó la Iniciativa 90-90-90 a 95-95-95, para poder cumplir con la meta de erradicar el VIH-sida para 2030. Si no se cumple con dicha meta, hay un riesgo de que resurja con mayor fuerza. La iniciativa tiene un enfoque que abarca las desigualdades y pone a las personas en el centro, con un énfasis en los derechos humanos de las poblaciones vulnerables, lo que Corao considera el camino adecuado para erradicar el virus.

Combatir el estigma

Quintero, de Probidsida, considera que el estigma y la discriminación están ligados al tabú que existe en torno a la sexualidad y que predomina en Panamá y la región, que, a su vez, es caldo de cultivo para los prejuicios.

Prejuicios que pueden sufrir en diferentes ámbitos de la vida, ya sea en su oficina o al momento de intentar conseguir una vivienda.

“Lo peor es cuando la persona con VIH se discrimina a sí misma y se aísla por temor al rechazo”, adujo.

El líder de la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá (AHMNP), Ricardo Beteta, dijo que la discriminación también se manifiesta cuando se les niegan los servicios de salud fundamentados en su orientación sexual y su identidad de género, algo que, afirma, sucede en algunas clínicas públicas y privadas del país. “Las quejas por malos tratos no cesan. Ahora, hay mayor libertad de denunciar, aunque el sistema de salud estatal mejoró en cuánto al acceso a los medicamentos y a la existencia de ‘clínicas amigables’ que brindan estos servicios sin estigma ni discriminación. Pero, no ha habido mayor variación en el panorama”, denunció.

Para el sociólogo José Lasso, el estigma social está vinculado al rechazo de aquello que se percibe como no alineado con los patrones sociales establecidos, discriminando de esta manera a colectivos como el LGBTIQ+. “El estigma no está relacionado con la enfermedad misma sino lo que representa tener ese contagio”, agregó.

Mencionó que hay que establecer parámetros de educación más inclusivos, y romper con aquellos estereotipos que fijan lo que se espera de los demás. “Hay que aceptar a las personas por el simple hecho de que son personas”, afirmó.

Corao, de Onusida, añade que si se enfoca la respuesta al VIH desde una perspectiva de derechos humanos que combata el estigma y la discriminación, se garantiza acceso al tratamiento, prevención de nuevas infecciones y cero muertes relacionadas con el sida.

Iniciativas destacables

Probidsida se fundó en 1997 y entre las tareas que desempeña están las campañas informativas sobre los riesgos de contraer el VIH y las formas de prevenirlo.

La iniciativa que más destaca es el Proyecto Juventud, que integra los esfuerzos de esta oenegé junto con los del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación, el Minsa y organizaciones sociales en la lucha contra el VIH mediante la realización de actividades educativas y preventivas usando la estrategia de pares.

El proyecto —que se desarrolla en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón— consiste en la capacitación de profesores y estudiantes para que estos, a su vez, sean promotores en la prevención del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, y multiplicar la difusión de esa información a la población joven de varios centros educativos.

30 mil personas se vieron beneficiadas por este programa de 2015 a 2020, y 10 mil jóvenes se apuntaron como voluntarios en diversas acciones, como las transmisiones por Instagram Live, la entrega de volantes y la elaboración de murales alusivos a la prevención del VIH.

Así mismo, la AHMNP, en conjunto con el Fondo Mundial de Lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria desarrollaron la segunda y tercera fase de un proyecto que busca dar respuesta a la prevención del VIH de tres poblaciones clave: hombres homosexuales, mujeres transgénero y trabajadoras sexuales. Desde 2016, se desarrollan estrategias de intervención educativa (orientación y entrega de paquetes preventivos) así como la promoción de pruebas de detección del VIH, que se han estado realizando en el laboratorio de la asociación, apoyadas por el Programa Nacional de VIH del Minsa (insumos y tecnólogos), de la Universidad del Valle de Guatemala (tecnólogos) y de la oenegé Intrahealth (diseño de estrategia). Estos últimos con fondos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo. Además promocionan las “clínicas amigables”, ubicadas en las regiones de Panamá Metro, San Miguelito, Panamá Oeste, Colón y Chiriquí.

La asociación también diseñó una estrategia de ciberabordaje, para dar información preventiva sobre el VIH a través de las redes sociales, así como la ayuda y el seguimiento a los usuarios que necesiten estos servicios en pandemia.

Estaba previsto que para el segundo semestre de 2020 el Minsa asumiera la respuesta de salud preventiva a las poblaciones clave —tras el retiro progresivo del Fondo Mundial de lucha contra el sida a inicios del año— pero la llegada de la pandemia de la Covid-19 retrasó los planes.

“La mayoría de los recursos, tanto del Minsa como de la cooperación internacional que trabaja en prevención para la población vulnerable, se volcaron hacia el Covid-19, y se desatendió un poco el VIH (...) Ha habido un retroceso en la atención y uno tiene que ver de qué manera se podía ayudar a los usuarios”, dice Delvin Simons, oficial de Monitoreo y Evaluación de la AHMNP.

Un testimonio de fortaleza frente a la adversidad

Lineth tenía 16 años de edad cuando fue diagnosticada con el VIH. Iba a dar a luz. Su hija nació con una carga viral indetectable, que se comprobó al realizar entre tres y cuatro pruebas, en las que salió negativa.

Ella está en el Hogar Buen Samaritano —liderado por el sacerdote Domingo Escobar—, que asume el compromiso cobijar a personas carentes de recursos económicos y/o apoyo familiar que viven con VIH-Sida, mediante una atención integral que abarca alimentación, hospedaje, educación y reforzamiento de su espiritualidad como parte de la sanación de sus heridas.

“Mi mensaje para la población es que valoren y piensen lo que van a hacer antes de cometer un error. Le digo a los jóvenes que abran los ojos y siempre escuchen los consejos de sus padres, y que se cuiden. El VIH no discrimina ni raza ni color ni género. El VIH está en donde está”, dijo al tiempo que pidió a los padres que conversen con sus hijos, que no les den la espalda.

Lineth manifestó que un diagnóstico de VIH “no significa que el mundo está acabado” por lo que exhortó a otros como ella a no abandonar a sus familias y a no dejar atrás sus estudios, de forma que se garanticen un mejor futuro.

Lineth también considera que el VIH le trajo cosas buenas, como “conocer más de Dios y saber que hay que aprovechar las oportunidades que se nos presenten para ser mejores y crecer cada día (...) Tengo que aprovecharlas por mi hija porque sé que más tarde me puede necesitar”.