5 mitos sobre el Alzheimer y el deterioro cognitivo (II parte)

1

Existen productos naturales y vitaminas que curan o detienen la enfermedad de Alzheimer.

Falso. A la fecha, no se ha descubierto un producto que cure o detenga la enfermedad de Alzheimer, y de hecho, los ensayos clínicos dirigidos a la búsqueda de nuevos tratamientos tienen una de las tasas de fracaso (99.6%) más altas en la industria. Los fármacos disponibles, agentes colinérgicos y reguladores del glutamato, únicamente modulan los síntomas primarios cognitivos y, en la mayoría de los casos, con una efectividad moderada.

2

La pérdida de memoria es señal de la enfermedad de Alzheimer.

Cierto y falso. Los cambios en la memoria relacionados a la edad no son lo mismo que la demencia. Los lapsus de memoria pueden ser frustrantes pero en la mayoría de los casos no son motivo de preocupación. A medida que envejecemos ocurren cambios fisiológicos que pueden causar un enlentecimiento de los procesos mentales, pero muchas veces si nos damos un tiempo la información nos viene a la mente.

3

El deterioro cognitivo leve es señal de que se aproxima la enfermedad de Alzheimer.

Cierto y falso. El deterioro cognitivo leve es una condición en la que una persona tiene problemas con la memoria, el lenguaje u otra capacidad cognitiva esencial que son lo suficientemente graves como para ser percibidos por los demás, pero no como para interferir con la vida diaria. Los estudios indican que entre 10% y 20% de las personas mayores de 65 años tienen deterioro cognitivo leve, y que 15% de estas personas progresan a la enfermedad de Alzheimer cada año. No está claro por qué algunas personas con deterioro cognitivo leve desarrollan demencia mientras otros no lo hacen.

4

Cuando llegamos a la tercera edad no hay nada que se pueda hacer para mejorar las habilidades cognitivas.

Falso. El cerebro es capaz de producir nuevas neuronas y conexiones a cualquier edad, pero al igual que sucede con la fuerza muscular, hay que usar el cerebro para mantenerlo flexible y sano. El estilo de vida, los hábitos de salud y las actividades diarias tienen un enorme impacto en la salud del cerebro.

Lo más saludable que podemos hacer por nuestro cerebro a lo largo del desarrollo es salirnos de la rutina y tener nuevas experiencias, interacciones sociales y actividades estimulantes.

5

Todas las funciones cognitivas se deterioran con la edad.

Falso. Hay ciertas funciones que se deterioran con la edad, como la memoria a corto plazo y la velocidad de procesamiento. Sin embargo, hay muchas capacidades mentales que mejoran con la edad, por ejemplo, la capacidad verbal (el vocabulario y la expresión oral), la sabiduría que se adquiere a lo largo de la vida, el sentido común innato, y la capacidad de formar argumentos y juicios razonables.

Los adultos mayores son una fuente invaluable de sabiduría y conocimiento por consecuencia directa de las experiencias de vida.

(La autora es doctora en neurociencias y psicología del Centro de Neurociencias de INDICASAT AIP, y organiza este 29 de agosto el taller “Vive el envejecimiento activo” en INDICASAT AIP. Facebook: Neurociencias Panamá: Memoria y Salud / Email: memoria.salud@gmail.com / Teléfono: 517-0708)