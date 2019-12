Aroma de Putin como regalo

El primer perfume inspirado en el presidente ruso, Vladímir Putin, y un calendario satírico de 2016 con sus mayores proezas internacionales en Siria y Ucrania, son el último grito en regalos navideños en Rusia.

“El aroma de Putin debe ser fuerte y cálido, pero nunca sentimental. Debe ser atractivo y despertar confianza, pero sin correr muchos riesgos”, explicó Vladislav Rekunov, perfumista bielorruso y autor del nuevo aroma presidencial.

El perfume Leaders Number One, que pretende transmitir una imagen de éxito y liderazgo, tiene un costo de 90 dólares, un precio no prohibitivo, pero alto si se tiene en cuenta la actual devaluación del rublo y la recesión económica en Rusia, aunque Rekunov considera que “el aroma de Putin no puede ser nunca barato”.

Otro regalo navideño que está causando furor son unos calendarios satíricos protagonizados por Putin, obra del conocido cartelista Andréi Budáev, que ha sabido subirse a la ola nacionalista que recorre Rusia desde la anexión de Crimea.