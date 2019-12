Big Band chiricana ofrecerá concierto

Hoy 18 de abril, en la plaza Miguel de Cervantes Saavedra en David, Chiriquí, se estará presentado el grupo musical chiricano Big Band desde las 7:00 p.m.

Milagros Sánchez, miembro de la organización de este espectáculo musical, destaca que esta agrupación es la primera y única del tipo big band de Chiriquí.

Explicó que la expresión big band (gran banda, en español) hace referencia a un grupo numeroso de músicos de jazz que ejecutan juntos.

Estas agrupaciones se muestran desde finales de la década de 1920, aunque su etapa de oro fue el período comprendido entre 1935 y 1950.

Sánchez adelanta que ejecutarán reconocidas piezas musicales de este género, como Count Bouba, Moonlight Serenate, In the Mood, La chica de Ipanema y Take the a train.

La Big Band de Chiriquí, que tiene como director a Rigoberto Coba (en el saxofón), la integran además José Caballero Cerrud (saxofón alto), José Jurado (saxofón tenor), Pedro Aizpurúa (saxofón barítono), René Candanedo (trompeta), Humberto Quirós (trompeta), Ángel Kevin Ocampo (trombón), Daniel Serrano (trombón), Jaime Castrejón (trombón), Edgar Vargas (guitarra), Quelvin Delgado (teclado), Rolando Castillo (bajo), Allan Kardec Saldaña (batería), Melvin Acosta (latin percussion), Félix Moreno (trompeta), Carlos Caballero (trompeta), Carlos Watson (trombón) y Patrick Jiménez (trombón).

Sánchez invitó a chiricanos, nacionales y extranjeros residentes en esta provincia, e igual a los que están de visita por el Valle de la Luna, para que presencien este concierto musical.