‘Birdman’ conquista a productores

Birdman, del director mexicano Alejandro González Iñárritu, ganó el premio del sindicato de productores (PGA) a la mejor película durante una gala celebrada en Los Ángeles.

El filme se impuso a Boyhood, Francotirador, Foxcatcher, Perdida, El gran hotel Budapest, The Imitation Game, Nightcrawler, Teoría del todo y Whiplash.

“Me siento abrumado por esto”, dijo González Iñárritu.

Esta comedia de humor negro cuenta la historia de una estrella de cine venida a menos que quiere recuperar su prestigio con una obra de teatro en Broadway.

En el proceso debe lidiar con su hija recién salida de un centro de rehabilitación, su amante, su exesposa, un actor problemático y demasiado aficionado al alcohol y a su propio ego.

El filme ganó hace dos semanas los Globos de Oro a mejor actor para Michael Keaton y mejor guion para Iñárritu.

El PGA premió además como mejor película animada a The Lego Movie, que quedó fuera de las nominaciones a los Óscar, y a Life Itself, de Steve James, como mejor documental.

El trofeo a Birdman es un impulso importante en su carrera hacia los Óscar, a los que acudirá el 22 de febrero con 9 nominaciones, ya que los miembros del sindicato de productores también votan en los premios de la Academia del Cine estadounidense.

TELEVISIÓN

Del lado de la televisión, la extinta Breaking Bad logró llevarse un reconocimiento más al coronarse como mejor drama.

“Solo sabes que tu serie tiene mucho éxito cuando la gente roba las señales que los nombres de las localizaciones donde se rodó”, aseguró su protagonista Bryan Cranston, que interpretaba al profesor de química reconvertido en narcotraficante Walter White, al recoger el galardón en nombre del equipo.

La serie de Netflix Orange is the New Black, una trama sobre mujeres en una cárcel, fue reconocida como la mejor comedia, mientras que Fargo se impuso como mejor miniserie de televisión.

Los galardones honoríficos recayeron en la serie The Normal Heart, sobre la lucha contra el virus del VIH, el director general de Lionsgate Jon Feltheimer, la productora de The Walking Dead Gale Ann Hurd y Mark Gordon, instigador de Grey's Anatomy y Ray Donovan.

Brad Pitt también recogió un premio honorífico a su productora Plan B Entertainment, que fundó en 2002 con su entonces esposa Jennifer Aniston. Le acompañaron sobre el escenario sus socios Dede Gardner y Jeremy Kleiner.

Jennifer Lawrence, Sharon Stone, Ethan Hawke, Eddie Redmayne y Kerry Washington fueron algunos de los actores que participaron en la noche de los productores de Hollywood.