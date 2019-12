CITAS CON EL ACONTECER

RECICLAJE. Feria “Yo me reciclo” y limpieza de playa en Costa del Este, avenida Paseo del Mar, el domingo 22 de mayo. Limpieza: 7:30 a.m. Feria: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

NATURALEZA. El Panama Rainforest Discovery Center de Gamboa ofrecerá el 28 de mayo, desde las 4:00 p.m., dos charlas educativas (Animales y plantas de la ciudad y Senderos seguros), noche de tambores, acampada, vino y fogata. Donación $20.00. reservas@avifauna.org.pa.

CHARLA. “Identificación de compuestos aplicada a la ecología química, por el Dr. Joao Paulo Sousa, el 1 de junio a las 6:00 p.m. en el auditorio Earl S. Tupper del Instituto Smithsonian.