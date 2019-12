Cambian ‘triste’ final de Rowling

La cadena británica BBC cambiará el “triste” final de la miniserie televisiva que emitirá basada en la novela para adultos de J.K. Rowling, The Casual Vacancy, según reveló The Telegraph.

La BBC ha cambiado las escenas finales de la novela, según informó el periódico, después de que los guionistas encontraran “triste” el desenlace de la escritora británica J.K. Rowling.

El final original de la novela de J.K. Rowling, creadora de la saga literaria Harry Potter, no ha convencido a los responsables de la miniserie, que aseguran que no está dentro de los “altos estándares de la televisión”, según The Telegraph.

Sara Phelps, la guionista que adaptó la novela a la pequeña pantalla, dijo que le había explicado a J.K. Rowling de forma “muy directa” que su “deprimente” desenlace tenía que cambiar en la miniserie, por temor a que los espectadores “desconectasen”.

La miniserie, que arrancará el próximo 15 de febrero, incluirá ahora “algún tipo de momento salvador” en el desenlace, con personajes que lo harán “un poco más divertido y un poco más entendible”.