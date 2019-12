VíA RáPIDA

CINE. La película de horror The Conjuring 2 fue la más recaudadora en las taquillas de Estados Unidos y Canadá este fin de semana, debutando con una cifra de 40.4 millones de dólares, un resultado que rompe una mala racha reciente para secuelas. La adaptación de videojuego Warcraft fue segunda, con 24.4 millones de dólares. En tanto, la secuela Now You See Me 2 debutó con 23 millones de dólares, en tercer lugar.