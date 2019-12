COCINA GOURMET

Alguna vez en algún restaurante o conversación hemos escuchado esta palabra, quizás no es bien utilizada o desconocemos realmente sus características. El término hors d’oeuvre en francés, que significa aperitivo, correspondiente a boquitas o pasabocas que se sirven previo a la comida, o bien que no pertenecen a la comida principal.

Estos aperitivos se sirven antes o después de una comida; su característica principal es que deben ser ofrecidos en pequeños bocados para poder tomarlos con las manos y con el mínimo uso de los cubiertos.

Concolón de pavo

DELICADO DETALLE

INGREDIENTES.

1 pechuga de pavo entera y asada

1 cabeza de lechuga bien fresca y crujiente

1 1/2 taza de mayonesa

3/4 taza de jugo del pavo (los líquidos que quedaron en la bandeja del asado)

Sal y pimienta

Salsa tabasco al gusto

1 cebolla picadita

procedimiento.

Deshuesar la pechuga y con una tijera cortar la carne bien chiquita.

Con las tijeras cortar la lechuga bien finita. Mezclar la mayonesa con el jugo del pavo, la sal, la pimienta y el tabasco.

En una taza grande mezclar la pechuga del pavo picada con la cebolla y la lechuga, agregar la mayonesa ya preparada y unir bien; si se siente muy seca esta mezcla, agregar más jugo del pavo.

Con la ayuda de una cucharita colocar sobre las tostaditas de concolón

INGREDIENTES PARA EL CONCOLÓN.

1 taza de arroz

2 tazas agua

2 cucharaditas de sal

2 taza de aceite vegetal para freír

PROCEDIMIENTO

En una olla poner a hervir el agua, el arroz y la sal.

Cuando haya secado, bajar la llama, tapar y cocinar por 15 minutos más o hasta que esté suave.

Tomar una bandeja de aluminio extendida para galletas, engrasar con mantequilla, y con las manos mojadas para que no se les pegue el arroz, formar una capa de arroz pareja de más o menos 3/4 de pulgada de espesor. Aplastar bien con las manos para compactarla.

Con un cuchillo mojado cortar la capa de arroz en cuadritos y llevar al horno a 350º por 1 hora o hasta que esté totalmente seco y se vea tostado.

Dejar refrescar, desmoldar y quebrar los cuadritos. Cuando se van a consumir, freír en aceite caliente hasta que estén dorados y crujientes.

‘Tips’: Los cuadritos de concolón hacen las veces de galletitas de sal o canastitas y pueden guardarse en un frasco hasta por una semana.





Duros de guanábana

¡Para Refrescarnos!

INGREDIENTES.

Rinde de 8 a 10 porciones

2 tazas de concentrado de guanábana

2 tazas de agua

1 taza de azúcar

1 cucharadita de vainilla

Vasitos de 4 onzas



PROCEDIMIENTO.

Preparar una chicha de guanábana con el concentrado, agua y azúcar. Colocar en los vasitos individuales. Tapar con papel de aluminio y atravesarlo con un palito de paleta. Congelar por lo menos 4 horas o toda la noche.

A la hora de servir puede colocarlo en medio coco acompañado de malva tostada y merenguitos.







Empanadas de tinta de calamar

Saliéndonos de la Rutina

INGREDIENTES.

Rinde 15-20 porciones

4 1/4 tazas de harina

2 cucharaditas de sal

2 cucharaditas de polvo de hornear

1/4 libra de mantequilla picada

1 huevo

2 cucharadas de leche

1 cucharadita de tinta de calamar

Gotas de colorante negro

200 gramos de queso crema

Semillas de ajonjolí para decorar



PROCEDIMIENTO.

Cernir la harina, sal y polvo de hornear. Colocar la mezcla sobre la mesa en forma de un anillo, en el hueco colocar la mantequilla, el huevo y la leche. Unir los demás ingredientes hasta formar una masa homogénea y suave.

No debe amasarse demasiado, solo se unen los ingredientes; de hacer falta, agregar leche. Dividir la masa en bolitas, tapar y dejar en el refrigerador por 30 minutos, luego se aplastan con el rodillo hasta formar círculos y en el medio se coloca una cucharada de queso crema.

Se cierra la masa humedeciendo los bordes y presionándolos con el tenedor.

Llevarlas al horno a 350 °F y hornear aproximadamente 15 minutos o hasta que se vean doraditas. Servir de inmediato acompañadas de salsa holandesa.





CUQUI TIPS

RICAS IDEAS

COMPRANDO LA BASE DEL DULCE DE BODAS. Este día debe ser perfecto, todos los detalles son importantes si nos queremos lucir con nuestros invitados.

El dulce de bodas es el más importante de la mesa de postres, el tamaño, estilo y sabor son detalles que no debemos dejar pasar por alto. Si tienes pensado utilizar una base casera, ten en cuenta que debe ser por lo menos 2 pulgadas de diámetro mayor al dulce que tienes planeado lucir.

Otra opción es utilizar una caja de madera, crear tu propia base con diseños acordes a la decoración de la boda o cristales decorados como base del dulce de bodas, puedes elevar el pastel de muchas maneras.



SALSA HOLANDESA.

-Ingredientes:

6 onzas de mantequilla

4 yemas de huevo

1 cucharada de jugo de limón

6 cucharadas de vino blanco

Sal y pimienta al gusto

1 cucharadita de azúcar

4 cucharadas de yogur natural

-Procedimiento:

En una sartén, derretir la mantequilla. Aparte, en una ollita a baño María, batir las yemas con el jugo de limón, el vino, la sal, la pimienta y el azúcar, hasta formar una mezcla espesa.

Añadir la mantequilla caliente poco a poco, sin dejar de batir. Luego agregar el yogur y mezclar.



PARA TU PRÓXIMA REUNIÓN. Aunque el verano esté por llegar a su fin, el buen tiempo continúa y siempre hay ocasiones para reunirse con la familia. Una cena en casa es muy agradable y sobre todo si te animas a cocinar para tus invitados.

Organiza el menú con recetas tradicionales, pero siempre con un toquecito diferente.

Es importante que invites y sirvas los alimentos dentro de las horas acostumbradas para ello, es de mal gusto invitar a cenar y servir a la media noche, deberás tomar en cuenta el tipo de reunión a organizar y la confianza que tengas.