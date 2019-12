Identidad musical de Cheyenne Jackson

Cheyenne Jackson quiere compartir algo: es orgullosamente chapado a la antigua, en lo que a música se refiere.

El actor de Broadway, cuyos créditos incluyen All Shook Up y Finian’s Rainbow, ha grabado álbumes con sus compañeros de reparto y sus propios discos de pop, pero su corazón está más cerca de los clásicos, menos Sarah McLachlan y más Sarah Vaughan.

En Renaissance, un nuevo álbum de estudio adaptado de su espectáculo en solitario Music of the Mad Men Era, deja aflorar este gusto.

El disco incluye canciones como Bésame mucho, Somethin’ Stupid y A Change is Gonna Come. Jackson también volverá a formar parte de American Horror Story de FX. La temporada pasada interpretó al esposo del personaje de Lady Gaga.

Jackson comentó que la canción A Song for You, de este nuevo disco, tiene un significado especial para él, pues nunca la había interpretado antes pero siente que sí. “Es una canción que me ha encantado desde que tenía 10 años”, dice.