Italia y su gente saludable

Para vivir una larga vida, el lugar donde hay que estar es Italia. La bota rodeada por cinco mares es el país más saludable de la Tierra en el Bloomberg Global Health Index de 163 países.

Italia es uno de los países más desarrollados, pero el crecimiento está estancado desde hace décadas, casi 40% de sus jóvenes están sin trabajo y soporta una de las cargas de deuda más altas del mundo en relación con el tamaño de su economía.

Sin embargo, los italianos están en mejor forma que los estadounidenses, canadienses y británicos, que sufren de presión arterial más alta y están peor en materia de colesterol y salud mental.

Italia también tiene “un exceso de médicos”, dijo Tom Kenyon, médico y máximo responsable de la organización global de ayuda Project Hope.

Un buen ejemplo: uno de los programas televisivos más vistos y de mayor permanencia es Un médico en la familia.

Además, está la dieta, rica en verduras y rociada con aceite de oliva extravirgen. Adam Drewnowski, director del Centro de Nutrición de Salud Pública de la Universidad de Washington, ha escrito sobre la importancia de que los consumidores tengan acceso a productos frescos, frutas, carnes magras y pescado.

Cada país del índice se clasificó en función de variables como la expectativa de vida, las causas de muerte y los riesgos para la salud, que van desde la hipertensión y el consumo de tabaco hasta la desnutrición y la disponibilidad de agua potable.

Islandia, Suiza, Singapur y Australia completaron los cinco países más saludables del índice.

El mundo desarrollado no está exento de riesgos, obesidad, etc. EU se ubicó en el puesto No. 34 con una calificación relativa a la salud de 73 sobre 100.