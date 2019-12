Robótica panameña, a Alemania

Un total de 46 equipos de jóvenes panameños puso a prueba su talento e ingenio en la robótica al participar en la Gran Final de la Competencia RoboCup Junior Panamá, que se efectuó el 20 y 21 de mayo.

Antes, en las competencias regionales, participaron 323 equipos, todos con un objetivo en común: poder representar a Panamá en la Competencia Internacional RoboCup 2016, en Leipzig, Alemania, del 30 de junio al 4 de julio.

María Heller, Jalal Kaddoura, Carlos Staff, Henrick Alayn De Puy, Jorge Motta, José Adrián Monroy, Gazy Waked, Carlos Alberto Mendoza y Youssef Hachem. Karen Franco, Jorge Cupi, Abimelel Palacios, Angélica Velarde y Jorge Motta. 46 proyectos de robótica participaron en la RoboCup Junior Panamá 2016. En las competencias regionales de la RoboCup Junior 2016 participaron 323 equipos.LA Hubo ganadores de primer, segundo y tercer lugar en la competencia RoboCup Junior Panamá 2016, el Reto Scrach y la Copa Kodu Game Lab.

El principal objetivo de la competencia nacional es crear un espacio que ofrezca un intercambio de experiencias entre los chicos de distintas provincias, además de promover la innovación y el uso creativo de las tecnologías computacionales, explica Serafín Blis, coordinador de proyecto de Robótica Educativa de la Dirección de Aprendizaje y Popularización de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

En la final del certamen participaron grupos representantes de las 10 provincias del país.

De los cuatro equipos ganadores que viajarán a la competencia internacional se tienen grandes expectativas, afirma Blis, ya que se trata del tercer año que Panamá viaja al concurso.

“Estamos seguros de que harán lo mejor y subiremos en la tabla mundial con relación a los años anteriores, ya que hemos mejorado el sistema evaluativo de nuestra competencia local, y los diseños de pistas utilizados son iguales a los internacionales. Eso les va permitir a los clasificados saber cómo es el reto internacional y no estar nerviosos con el tipo de escenario que presenta un certamen como este”, relata.

En cuanto a los proyectos de robótica presentados en la competencia nacional, Blis comentó que han sido “muy buenos para la edad de estos chicos, y sobre todo, para el tiempo que llevan trabajando; muchos de ellos apenas tienen tres meses trabajando en su proyecto, que es poco tiempo para lo que implica el diseño de un robot. Es por eso que nos sorprende lo que han logrado desarrollar”.

Preparar a la juventud en estos temas de robótica “nos ayuda a transformar a toda una generación en pensamiento lógico, metódico, de seguir procesos con calidad y eficiencia; si algo falla, se corrige, y si no es funcional, que se haga funcional. No se puede presentar un robot que no funcione y esperar a ser un triunfador, así que esta nueva actitud que se está creando en los participantes de RoboCupJunior es la que se busca de chicos de todo el país”, plantea.

OTROS GALARDONADOS

Este 21 y 22 de mayo, además de desarrollarse la final de la Competencia RoboCup Junior Panamá 2016, se llevaron a cabo dos actividades educativas también vinculadas con la estimulación del ingenio juvenil.

Ellas fueron la Copa Kodu Game Lab, una iniciativa organizada por la Dirección de Infoplazas de la Senacyt y Microsoft, en la que jóvenes de 9 a 15 años desarrollaron su propio videojuego en 3D desde la herramienta Kodu Game Lab.

Karen Franco, de la Infoplaza de Paritilla, Los Santos, ganó el primer lugar; Angélica Velarde, de la Infoplaza de Chitré, Herrera, mereció la segunda posición; y el tercer puesto lo ocupó Abimelel Palacios, de la Infoplaza de Monte Lirio, Chiriquí.

El otro proyecto educativo fue el Reto Scratch, una actividad liderada por la Dirección de Aprendizaje de la Senacyt, el Ministerio de Educación y la Autoridad del Canal de Panamá, que busca que niños desarrollen juegos o narraciones digitales por medio de un software libre basado en un lenguaje de codificación por bloques. Este contó con dos categorías: una de narración y la otra de aplicación.

En la categoría de narración, Youssef Hachem fue el ganador del primer lugar. Carlos Alberto Mendoza se alzó con la segunda posición, y Gazy Waked obtuvo el tercer premio.

Por su parte, en la categoría de aplicación, la primera posición la obtuvo Jalal Kaddoura, Henrick Alayn De Puy la segunda, mientras que José Adrián Monroy ganó tercera.

Según Blis, este tipo de oportunidades tienden a enrumbar a los chicos hacia las carreras vinculadas a la ciencia y a la tecnología. “Seguramente pronto veremos a más chicos estudiando en universidades carreras de ingeniería, que son los profesionales que estamos necesitando, y más ahora que nuestro país comienza una nueva era con la inauguración de las nuevas esclusas interoceánicas”.