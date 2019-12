Sanz endulzó con su ‘Sirope’

CONCIERTO

“Yo de pequeño tenía un sueño...”, anunciaba un verso inconcluso proyectado en una pantalla lateral al escenario. Mientras, los pasos desde una escalera entregaba el ritmo a los músicos de su banda, y luego llegaba envuelto en una cortina de humo el cantante y guitarrista madrileño Alejandro Sanz.

Triunfante, envuelto en los gritos incesantes de sus seguidores, un público de edad heterogénea, el también compositor daba forma al enunciado: “Yo soñaba... estar aquí en Panamá con ustedes”.

El tour se titula “Sirope”, en alusión a su disco homónimo que cumple un año tras su lanzamiento.

Entre las primeras interpretaciones que lanzó incluyó Desde cuando, para conectarse con los presentes, seguido de Quisiera ser, No me compares, La música no se toca y Amiga mía.

De Sirope expuso Un zombie a la intemperie, A que no me dejas y para la parte final del concierto el tema dedicado a Dylan, el menor de sus hijos, Capitán Tapón.

Sanz tuvo tiempo para cantar un flamenco y acoplarse a su guitarra: “Cuando llega el alba, si no estoy contigo se me parte el alma.

Después de todo, en la fusión del ritmo flamenco con el pop, rock y funk deriva la particularidad de Sanz en el universo musical.

“Si al final no les gustó el concierto, ya luego me reclaman”, advertía con sonrisa cómplice hacia sus espectadores. Más tarde se reconoció cómodo. “Me siento muy a gusto aquí”, dijo entre una de sus intervenciones, aunque confesó“olvidar sus discursos”.

En dos ocasiones se despidió, pero retornó ante el llamado de sus fanes, pues tocó el piano como solista. Puso el alma en canciones como Ella, Corazón partío, Camino de rosas e interpretó a dúo con la corista Sara Devine Looking for paradise, que originalmente hizo con la cantante Alicia Keys. El show, con una escenografía llena de luces, finalizó cerca de las 11:30 p.m.