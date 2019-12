CIENCIA Y AMBIENTE

ESTUDIO. Los complementos nutricionales a base de aceite de pescado, ricos en omega 3, no previenen la degeneración cerebral como se cree, según un estudio de 5 años, publicado en el Journal of the American Medical Association, sobre 4 mil personas ancianas. Este es “uno de los más amplios y prolongados de su género”, según el Instituto de Salud de Estados Unidos, que lo financió.