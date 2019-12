Trabajos en el Festival de Berlín

El actor y director George Clooney, de 52 años, quien presentó el sábado en la Berlinale su película Monuments men, disfruta plenamente de su papel de estrella mundial y, aunque ahora no recuerda si se definió alguna vez como liberal, dice que trata de no ser “cínico”.

Centenares de periodistas hicieron fila para poder entrar a verlo, rodeado de algunos de los actores que trabajaron con él en la superproducción de Hollywood sobre un grupo de expertos en arte enviados por el Ejército de Estados Unidos a Europa durante la Segunda Guerra Mundial para rescatar los tesoros artísticos robados por los nazis.

Clooney dijo que había tratado de hacer algo “menos cínico” que otras películas suyas al filmar esta historia de heroísmo, que se presenta en Berlín fuera de concurso.

El cine que le gustaba de niño eran películas como Los cañones de Navarrone, con Anthony Quinn y Gregory Peck, y El gran escape, con Steve McQueen, recuerda.

“El tema era apasionante. Grant Heslov (el productor) leyó el libro de Robert Edsel hace unos tres años sobre esos hombres increíbles. Nos dimos cuenta de que había la posibilidad de hacer una buena película”, contó.

El robo de obras de arte por los nazis es un tema que resurge cada cierto tiempo y del que seguirá hablándose, dijo, comentando que por eso no le extrañó el reciente descubrimiento en Múnich de numerosos cuadros en poder de un anciano, valorados en más de mil millones de dólares.

“Debe haber aún muchas obras escondidas en sótanos. Hacer un filme sobre arte es difícil. Estuvimos durante tres años negociando con la Fox”.

ANIMACIÓN

El cineasta francés Michel Gondry presentó en la Berlinale su particular documental animado Is The Man Who Is Tall Happy?, en el que recopila una serie de entrevistas con el lingüista estadounidense Noam Chomsky sobre teoría lingüística y ciencia cognitiva.

A través de una serie de conversaciones, Michel Gondry (Eternal Sunshine of the Spotless Mind) ilustra las teorías de Noam Chomsky en un filme donde la creatividad del cineasta francés se une con la rigurosidad intelectual del lingüista y activista político.

“La conversación con el profesor Chomsky está viva, algunas veces es compleja, pero siempre muy humana. A través de mis ilustraciones, seguimos el serpenteante camino de mi tartamudeante conocimiento”, explica Gondry sobre la dificultad de entrevistar a Chomsky y humanizarlo, dejando de lado su vertiente política.

El francés no tiene problema en repetir todo aquello que no entiende hasta llegar a comprenderlo.

“Puede que sea estúpido”, comenta en un momento de la película que se estrenó en la sección Panorama del Festival de Cine de Berlín.

De esta manera, busca acercar el complejo mundo de las estructuras sintácticas de Chomsky y su denominada “gramática generativa” al gran público.

Esta tarea no es fácil y se tiene que ayudar con la repetición para intentar aclararla lo máximo posible.

Chomsky revolucionó el campo de la lingüística teórica con la publicación de la obra Estructuras sintácticas.

En ella estableció que hay un dispositivo cerebral innato que permite aprender y utilizar el lenguaje de forma casi instintiva.

Esta teoría chocaba con la teoría existente hasta el momento de que el lenguaje se producía por medio del aprendizaje y de la asociación.