Varios cines en EU estrenarán ‘The Interview’

DE TODO UN POCO

CINE. Varios cines de EU anunciaron que exhibirán la cinta The Interview mañana jueves después de que Sony Pictures Entertainment canceló el estreno. La Alamo Drafthouse en Texas dijo el martes que Sony autorizó la exhibición para el día de Navidad, lo mismo que el Plaza Theater de Atlanta. Los representantes de Sony no hicieron declaraciones de inmediato. Con ello, The Interview podría exhibirse en cines escogidos y evitar las cadenas nacionales que desistieron de exhibir la sátira sobre Corea del Norte la semana pasada. La cancelación del estreno por Sony luego de recibir amenazas terroristas de ciberpiratas fue criticada.