Alumnos de Funsincopa brindarán concierto 2021

MÚSICA

Las Filarmónicas Infantiles y Juveniles de Panamá brindarán esta tarde, a las 6:00 p.m., su primer concierto de 2021.

Este evento será el primero de la Camerata Essy Casal y de la Filarmónica de Iniciación Narciso Garay desde el inicio de la pandemia por la Covid-19 en el país, dado que el año pasado solamente se realizaron recitales individuales de los estudiantes que integran ambas filarmónicas, que forman parte del programa musical de la Fundación Sinfonía Concertante de Panamá (Funsincopa).

A través de una nota de prensa, la directora administrativa de Funsincopa, Valeria Pérez, señaló que también es la primera vez en la que se tendrá un Ensamble de Vientos y Percusión y que es el primer concierto que será dirigido por Carlos Rafael.

De igual forma, agradeció a la Parroquia Santa Marta —donde tuvieron lugar los ensayos y el montaje—, al Ministerio de Desarrollo Social y a la Fundación Sus Buenos Vecinos de Banco General por su apoyo a este programa educativo musical.

El entusiasmo de volver

El director de la Camerata Essy Casal, el director y violinista venezolano Víctor Mata, manifestó su alegría por el hecho de poder ensayar presencialmente.

“Siento una doble alegría por verlos a todos sanos y por el ensayo en sí. También es muy gratificante ver que a pesar de las dificultades, estos jóvenes no dejaron de practicar, no faltaron a sus clases y ensayos virtuales. Cuando sonaron las primeras notas fue como si el tiempo no hubiera pasado, ¡seguían tocando muy bien!”, relató Mata —citado en la nota de prensa—, al tiempo que aseguró que entre los miembros de las filarmónicas de Funsincopa prevalecen los sentimientos de entusiasmo, hermandad y compromiso.

El director del Ensamble de Vientos y Percusión es el violinista, conductor y educador panameño Carlos Rafael, quien estudió en Estados Unidos y, recientemente, logró completar sus estudios de Doctorado en Artes Musicales en Conducción de Orquesta.

Rafael señaló que lo que hace único al Ensamble de Vientos y Percusión es el hecho de que en el espectáculo que se ofrecerá esta tarde se tocará música escrita específicamente diseñada para los instrumentos de viento y percusión, lo que le da a los músicos de viento y a los percusionistas la oportunidad de tener roles más prominentes en la música que si estuvieran tocando en una gran orquesta sinfónica. “Sin embargo, para este concierto en particular, combinaremos las cuerdas para formar una orquesta de cámara”, explicó.

Rafael además narró que su amor por Funsincopa surgió cuando se enteró por primera vez de su labor en favor de la cultura y la juventud. “Creo que el trabajo que ya están haciendo en la comunidad al ofrecer a los jóvenes estudiantes la oportunidad de aprender música y tocar juntos, es fantástico. Para mí, la música puede servir para impactar el cambio social de una manera positiva, uniendo a personas de diferentes orígenes y grupos socioeconómicos”, dijo.

El director de la Filarmónica de Iniciación Narciso Garay, el clarinetista Gabriel Flores, resaltó el sentido de responsabilidad de sus integrantes y que la preparación ha sido difícil, ya que al ser tan pequeños y nuevos en el instrumento necesitan de una supervisión y apoyo cercano de los profesores, pero que la ayuda de los padres de familia en las prácticas virtuales representó una gran ayuda.

“La mayoría de los estudiantes de la orquesta son nuevos, digamos que un 95%, pero muy talentosos y con muchas ganas de salir adelante”, aseguró Flores.