‘Brasil Imperial’, una mirada a un gran país

TELEVISIÓN

En el año de 1807, la suerte de Portugal estaba echada. Con el creciente poder del emperador Napoleón I de Francia (1769-1821), cualquiera que no fuese aliado estaba destinado a la sumisión o muerte.

Bajo esas condiciones el rey de Portugal Juan VI (1767-1826) y su esposa Carlota Joaquina de Borbón (1775-1830) escaparon a Brasil para gobernar a la distancia.

Y ese es apenas el punto de partida de la serie Brasil Imperial de Amazon Prime Video, una producción brasileña que narra momentos claves de evolución y revolución tanto política como social del país sudamericano, que tendrían como desenlace la independencia.

Sobre la serie conversamos con el actor Ricardo Soares, quien interpreta a Gonçalves Ledo, un periodista que fue opositor de las ideas absolutistas de aquel período, junto a sus compañeros de la Masonería y otros periodistas de la época. Nos habló un poco de su personaje y de cómo la serie narra la historia pasada y presente de Brasil.

¿Cómo fue el proceso de creación de un personaje histórico?

Ledo es un personaje al que le tengo mucho cariño, me enteré un poco de él a través del propio guión, que aborda situaciones que realmente ocurrieron y otras creadas para el desarrollo de la dramaturgia en la trama. De todos modos, un punto focal que me ayudó mucho fue la biografía que Nicola Aslan, un masón, que escribió sobre Ledo para honrarlo, pero también para alguna reparación histórica, porque, según esta biografía, sus esfuerzos políticos a favor de la independencia de Brasil no fueron debidamente registrados por los historiadores de la época, debido a una parcialidad a favor de José Bonifácio.

Por lo tanto, es el punto de vista de este libro, pero en cualquier caso, esta biografía trajo muchas características que sirvieron como puntos de apoyo para la construcción del personaje.

Mientras estudiaba a su personaje, ¿qué descubrió del pasado de su país?

Bueno, el descubrimiento, o podemos decir, la triste sorpresa, fue identificar que las relaciones políticas de aquel período no difieren de lo que vivimos hoy. No hubo evolución, sino una perpetuación del patrón de mantener una clase social noble en detrimento de la clase pobre. Esta relación desigual permanece hoy, pues la corrupción de la clase política sigue siendo la misma. Se mantienen las negociaciones, los acuerdos espurios. Esta observación es lamentable y por ello, más que nunca, la serie te da la oportunidad de entender el por qué y las consecuencias de nuestra realidad actual.

¿Qué puede aprender esta generación sobre de la historia de Brasil a través de la serie?

Creo que nuestra historia, como la de cualquier otro país, es el punto de partida para reflexionar sobre quiénes somos, el lugar que ocupamos y nuestras elecciones. Entonces, cuando miro la escena política y social de ese período, me hace pensar que se podría haber hecho mucho mejor, que la sociedad podría haber seguido caminos más justos. Pero eso no es inmutable, hoy podemos hacerlo de otra manera. Podemos repensar la sociedad, repensar la política para transformar la forma de pensar, la forma de actuar. Solo es necesaria la voluntad de construir una sociedad mejor.

¿Cómo piensa que el público latinoamericano se sentirá identificado con la serie?

Brasil Imperial tiene dos líneas narrativas, la historia de una familia de linaje real que lucha por mantener su poder y la historia de dos jóvenes de diferentes culturas que se enamoran y enfrentan a la sociedad de la época para afianzar su amor. Con esto, el público encontrará en la serie lo mejor en dramaturgia: relaciones familiares, intrigas políticas, romance. Teniendo en cuenta que esta misma dramaturgia retrata hechos que han sucedido y que de alguna manera definieron la forma política y cultural que vivimos hoy, creo que esto ya sea, para un laico o un estudioso de la historia mundial, una oportunidad para conocer una nueva realidad.

Un tema que toca la serie es el esclavismo ¿Cree que a los brasileños se les ha olvidado esa parte de su historia o por el contrario siente que la tienen muy presente?

No creo que haya un olvido, de hecho, hay un intento de minimizar o romantizar esta marca histórica de violencia, si eso es posible. Actualmente vivimos un importante enfrentamiento donde el tema racial así como otros temas, como, por ejemplo, la violencia contra la mujer y las cuestiones de género, se están discutiendo cada vez más, lo que permite reconocer que esta violencia existe y se ha perpetuado a lo largo del tiempo y que es necesario un cambio. Somos seres humanos diferentes y eso es genial, esta pluralidad necesita ser respetada y debe tener sus derechos garantizados en la sociedad, independientemente de su raza, religión o sexualidad.