Cher, a sus 75 años sigue vigente y está en TikTok

CULTURA POPULAR

A sus 75 años de edad, Cher sigue impresionando con su talento y con su capacidad de reinventarse y adecuarse a los nuevos tiempos.

Una prueba de ello es su reciente incorporación a la red social TikTok con un video en el que le dedicó un saludo especial a la comunidad LGBTIQ+ en su mes de conmemoración, que suele celebrarse en el mes de junio .

“Hola soy la grande y poderosa Cher, y estoy en TikTok”, rezan las primeras líneas de este video que ya alcanza las tres millones de reproducciones y un millón de “Me gusta”.

En el video utiliza dos atuendos y peinados diferentes, que son característicos de su versatilidad a la hora de interpretar personajes así como de cantar canciones con la vestimenta que más se adecúa a cada canción.

Cher, cuyo nombre real es Cherilyn Sarkisian, nació el 20 de mayo de 1946 en El Centro, California, Estados Unidos, y es consagrada como una de las figuras más importantes del pop como lo es la cantante Madonna.

Su carrera artística comenzó a inicios de los años 1960 junto con su esposo Sonny Bono, con el que formó el dúo Sonny and Cher. Además de su música fueron conocidos por su programa The Cher and Sonny Comedy Hour, en CBS.

Temas como Believe, I Found Someone, If I Could Turn Back Time y Heart of Stone son parte del repertorio musical de la legendaria artista, que también es reconocida por su exitosa carrera cinematográfica en películas como Moonstruck (1987) y Burlesque (2010), así como en la segunda película de Mamma Mia titulada Mamma Mia: Here We Go Again (2018).