Cinco plataformas digitales para ver cine gratis

CINE

El mundo del cine puede sacar algo positivo de la pandemia desatada por el virus SARS-CoV-2: era el empujón que necesitaba para concretar o fortalecer plataformas digitales que acercan las películas a nuevos públicos.

En el caso de Panamá, el Festival Internacional de Cine acaba de desarrollar su edición 2020 enteramente en internet y se han habilitado otras ventanas para ver gratuitamente contenidos audiovisuales variados como largometrajes de ficción, documentales, cortos y videoclips.

Bannabá celebra a Bannabá. Pospuesto por la crisis sanitaria, el BannabáFest - Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos de Panamá aprovechó la fecha que tenía separada originalmente (1 al 6 de junio) para compartir una muestra en internet con 33 películas premiadas y de destacada participación en sus tres anteriores versiones. Cada día se libera un bloque de filmes desde las 8:00 a.m. hasta las 7:59 a.m. del día siguiente. También hay conversatorios con expertos en temas de derechos humanos. La programación se puede seguir en www.bannabafest.com o en el canal de YouTube del festival (www.youtube.com/BannabáFest).

Cinebunker.com. Nueva plataforma digital que busca convertirse en la “biblioteca online” del cine de Panamá. Cuenta con la información de unos 500 títulos cinematográficos, 7 mil perfiles de profesionales de la industria local (directores, actores, productores, personal técnico, etc.) y una muestra gratuita que empezó con 150 películas panameñas, cifra que se ha incrementado a 189 tras dos meses de funciones. Recientemente se añadió, por ejemplo, el largometraje nacional Calypsonians. Los usuarios solo deben registrarse en cinebunker.com para tener acceso a la cartelera online.

Reto MicroCine. El colectivo de realizadores audiovisuales Cine Animal presenta la muestra Reto MicroCine en la página micro.cineanimal.com, una retrospectiva con todos los cortos participantes del Reto Microcine Animal en sus primeras cinco ediciones. Son 50 historias breves de entre 4 y 5 minutos, en promedio, y la plataforma también invita a los nuevos realizadores a participar de la sexta edición de la actividad.

Mi cultura en casa. La iniciativa de entretenimiento en tiempos de cuarentena del Ministerio de Cultura ha publicado en su canal de YouTube una serie de producciones nacionales como Azuquita, Cimarronaje, Panamá Al Brown: cuando el puño se abre, Reinas, El Dorado o Los colores de la montaña.

We Are One. Muestra internacional con más de 100 películas seleccionadas por los principales festivales de cine del mundo como Tribeca, Cannes, Venecia, Berlín, Sundance, Toronto o San Sebastián. Los contenidos se presentarán gratuitamente hasta el 7 de junio en el canal de YouTube de We Are One: A Global Film Festival (YouTube.com/WeAreOne). Antes de cada proyección se abre la opción de ayudar en la batalla contra la pandemia donando a la Organización Mundial de la Salud, Unicef, Acnur, Save the Children, Médicos Sin Fronteras, Leket Israel, Fundación GO y Give2Asia, entre otros organismos. En la página oficial del evento www.weareoneglobalfestival.com se detalla la programación diaria.