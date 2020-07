Conciertos clásicos, en línea

Música

A medida que se ha ido prolongando el confinamiento por la Covid-19, se han estado ampliando las alternativas para entretenerse sin salir de casa. En el plano musical, por ejemplo, artistas de larga trayectoria y contrastado calibre publican sus conciertos legendarios en los canales de internet, principalmente YouTube.

El artista británico Elton John, recientemente retirado de los escenarios, comparte desde el pasado 3 de julio un ciclo de sus conciertos míticos, titulado “Elton John: Classic Concert Series”, que se puede ver desde su canal oficial de YouTube.

La serie se estrenó con “Live at the Playhouse Theatre”, de 1976 en el Festival de Música Popular de Edimburgo, Escocia. Fue el primero de los conciertos de dos horas que se han ido liberando cada sábado a las 11:00 a.m. El último se lanzará el 1 de agosto.

El concierto “Live at the Playhouse Theatre” ofrece a los fanáticos “una vista emocionante de Elton en el apogeo de su popularidad en los años 70, después de haber disfrutado de su primer sencillo #1 en el Reino Unido con Don’t Go Breaking My Heart. Esta electrizante actuación en solitario comienza con Skyline Pigeon y termina con una versión desenfrenada de Saturday Night’s Alright”, describe un comunicado de YouTube.

Además, esta iniciativa recaudará fondos para la Fundación Elton John en su lucha contra el VIH/sida y en apoyo a los esfuerzos que se están realizando para combatir los efectos del nuevo coronavirus.

Más música

De igual forma, la banda Radiohead está difundiendo sus conciertos más emblemáticos, realizados en distintos puntos de Estados Unidos y Europa a lo largo de 30 años de trayectoria. Entre los espectáculos, disponibles en su perfil de YouTube, están el de Sao Paulo, Brasil; Belfort, Francia; y Saint Gallen, Suiza.

Otros conciertos destacados que los usuarios pueden consultar en YouTube son los brindados por Coldplay, Amy Winehouse, The Chemical Brothers, Oasis, The Killers, Lorde, Beyoncé, Florence and The Machine, Adele, Billie Eilish y Lana del Rey.

También se puede consultar el canal de YouTube BBC Music, que subió hace unos días videos de momentos históricos del Festival de Glastonbury, Reino Unido, que recorren la trayectoria del evento, que este año tuvo que ser cancelado debido a la pandemia.

El ‘paseo virtual’ de Ringo Starr para celebrar su cumpleaños 80

Hace poco, el baterista de los legendarios Beatles Ringo Starr, celebró su cumpleaños 80 y lo hizo con un evento virtual, en el que varias celebridades le acompañaron a cantar clásicos del cuarteto de Liverpool, y que sirvió para recaudar dinero para varias organizaciones, incluida Black Lives Matter. No obstante, muchos fanáticos quedaron decepcionados pues esperaban un reencuentro virtual entre Starr y el otro sobreviviente de los Beatles, Paul McCartney, pero lo que recibieron fue un video de archivo de ambos cantando Helter Skelter. Celebridades amigas, de Sheryl Crow y Kenny Loggins al cineasta David Lynch, grabaron voces y tributos en video, mientras Starr introducía éxitos del catálogo de los Beatles y del suyo propio. AFP