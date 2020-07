Conexión Cirque du Soleil

ESPECTÁCULOS

Apretada hasta el cuello por el cese de los espectáculos debido a la pandemia, la consagrada compañía de entretenimiento Cirque du Soleil ha habilitado para el público que está encerrado en casa, la herramienta digital gratuita CirqueConnect, para compartir información, detalles de sus más de 30 años de trayectoria y videos de sus espectáculos.

El club virtual de la empresa circense está alojado en la plataforma www.cirquedusoleil.com y allí se pueden encontrar opciones como “Cirque du Soleil RV”, una nueva aplicación de realidad virtual que, una vez descargada, permite “subir al escenario y entrar directamente en el corazón de los momentos más emocionantes de Cirque du Soleil, en un universo que abre los ojos”.

También hay videos agrupados en “Cirque du Soleil 60 minute special” y en YouTube, con millones de reproducciones y con detalles de espectáculos como Kurios, Amaluna, Volta, Bazzar, Alegría, Kooza, Zed, KA, Sing Along, Crystal, Axel, Luzia, Mystère, La Nouba, Varekai, Quidam, Corteo, Volta, Totem y One Night for One Drop. Hoy se estrena Best of Aerial.

Visitas a Panamá Cirque du Soleil ha visitado Panamá en tres ocasiones. La primera fue en 2013 para presentar la obra ‘Dralion’, sobre el equilibrio de los elementos vitales de la naturaleza; en 2018 regresó con ‘Sép7imo día - No descansaré’, inspirado en la música de la banda argentina Soda Stereo; y en 2019 trajo ‘OVO’, uno de sus clásicos que plasma un ecosistema colorido y lleno de vida.

Las series Big Top Academy y Luna Petunia y tutoriales para, por ejemplo, usar el color en el cuerpo para fines artísticos, son otros contenidos del Club Cirque, “una vía de escape del día a día a través de la diversión y la alegría de nuestros espectáculos”, describe el portal y añade: “Ahora más que nunca queremos aportar nuestro granito de arena facilitando el entretenimiento de forma directa y segura, aunque sea en la distancia”.

Golpe por la crisis

Hace unos días se anunció que la compañía circense pidió protección judicial contra sus acreedores, para tratar de reestructurarse, al no poder generar ingresos con el cierre de los espectáculos en todo el mundo por el coronavirus.

Es la primera vez en 36 años, que el Cirque du Soleil enfrenta una situación que amenaza con hacerle desaparecer, destacan los reportes de medios internacionales.

El Cirque du Soleil nació en 1984 con 20 artistas callejeros en Baie-Saint-Paul, Canadá, para convertirse pocos años después en una de las referencias mundiales del espectáculo circense.

Antes de la crisis desatada por el SARS-Cov-2, el Cirque du Soleil contaba con más de 4 mil empleados, incluidos mil 400 artistas de unos 60 países.

Establecida en Montreal, Canadá, las obras de la compañía han sido vistas por unas 190 millones de personas en cerca de 450 ciudades en 60 países.