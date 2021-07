Contagio con propósito

Esta iniciación lectora. Este momentum en que se afinca en el individuo la lectura, y, mejor aún, la escritura. Lectura y escritura, hermanas gemelas. Es un proceso, que puede ser largo, y que no debe ser tormentoso. Personas aseguran no estar interesadas en la lectura, perdónalas Señor que no saben qué hablan ni qué hacen; otras cuya voluntad es surcar los mundos literarios o admitir que la escritura les mueve piso y techo.

Se puede ser un lector, oficio honorable, pero para escribir el oxígeno es la leer. Sin lectura permanente, no existe escritura de significado crucial.

¿Cómo se engancha al chico a la lectura de oficio? Esa combustión surge en el hogar y/o en la escuela, y, en el mejor de los casos, de una combinación de ambos, a veces sin que exista un contrato expreso. Hadas, duendes, cochinitos y monstruos son el combustible. No es un proceso sencillo, ni breve. Puede durar años.

Esa iniciación lectora tiene que ser cordial. Es necesaria para el futuro de la nación. Imposición, como en la nominación de magistrados, es uno de los jinetes del apocalipsis que ha generado la sequía lectora. Ir al libro, análogo o digital, con la pasión, con lo mejor de los valores, con la emoción de un estremecimiento y descubrimiento vitales.

Mucha gente se ha cruzado de calle por la obligatoriedad del libro durante el periodo escolar. Bienintencionados profesores pretenden que sus destinatarios consuman sus lecturas favoritas de ellos y de su época, y no aquellas que mueven la emoción, las neuronas, incluso del cerebelo, del educando. Se enemista de por vida con el afán lector. Es la tumba de la lectura. Es el acabose, si se suma que en gran parte de las familias ni por equivocación se encuentra un libro, y no hablo del libro de texto, que es encomiable, pero de tufo engañador. No hay un texto completo.

¿Por qué lectura cordial? Porque ella fortalece el corazón. Afectuosa, de corazón. Cordial, como la mayoría de las palabras de nuestra lengua, proviene del latín.: cor, cordis, que significa corazón, ánimo, esfuerzo. Profesor, gestor, puede animarme y ofrecerme un cesto variado de libros y yo elijo aquel que me interesa, que me apasiona, que me mueve. Cordial le llaman a una bebida de distintos ingredientes que sirven para confortar.

Gente que se declara demócrata quiere imponer los libros de su interés y de su conveniencia ante los jóvenes, no obstante a ellos les anima más la saga de Harry Potter, sus universos y hasta sus dialectos. A mí no. Si Harry Potter es el imán para contribuir a la iniciación lectora, bienvenido.

Cuando hablo del libro que puede contribuir al enganche lector no estoy pensando ni en los textos escolares ni en los que empuja la industria editorial. Pienso en los cuentos, en relatos breves, que deben ser leídos en su totalidad y que deben ser evocadores e inspiradores para los niños y jóvenes. ¿Cuáles son esos títulos? Quienes guían el proceso pueden sugerir títulos y metodologías.

Un desafío es la iniciación lectora y otro el fomento de la lectura. El promedio de lectura anual en América Latina está entre dos y cinco libros por persona. En España se calcula que es de diez.

Crear en los niños y jóvenes un hábito, que debe ser desarrollado, en un proceso complejo y largo. Si conseguimos engancharlos en la lectura, que interioricen que es un motor de vida, y que vayan a la acción, que lean cada día unas páginas, entonces estaremos elevando la valla de la educación, como todos aspiramos. Todos debemos participar: el hogar, la escuela, las instituciones, padres, profesores y el resto de los ciudadanos.

El autor es periodista, filólogo y docente.